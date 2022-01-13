Стоит ли покупать акции российских производителей удобрений в 2022 году«Ведомости» выяснили перспективы роста бумаг «Акрона» и «Фосагро»
Перспективы рынка
К началу 2022 г. для российских производителей удобрений сложились довольно благоприятные рыночные условия. Это произошло благодаря двум факторам, говорит заместитель директора группы «корпоративные рейтинги» S&P Global Ratings Сергей Горин: росту цен на газ в Европе и Азии, а также введению Китаем в середине 2021 г. ограничений экспорта на ряд удобрений (в основном азотных и фосфатных) для стабилизации внутренних цен и обеспечения поставок (ограничения действуют до конца июня 2022 г.).
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