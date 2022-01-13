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Стоит ли покупать акции российских производителей удобрений в 2022 году

«Ведомости» выяснили перспективы роста бумаг «Акрона» и «Фосагро»
Инга Сангалова
Для российских производителей удобрений к 2022 г. сложилась благоприятная рыночная конъюнктура / Владимир Горовых / ТАСС

Перспективы рынка

К началу 2022 г. для российских производителей удобрений сложились довольно благоприятные рыночные условия. Это произошло благодаря двум факторам, говорит заместитель директора группы «корпоративные рейтинги» S&P Global Ratings Сергей Горин: росту цен на газ в Европе и Азии, а также введению Китаем в середине 2021 г. ограничений экспорта на ряд удобрений (в основном азотных и фосфатных) для стабилизации внутренних цен и обеспечения поставок (ограничения действуют до конца июня 2022 г.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных