Стоит ли покупать акции российских производителей удобрений в 2022 году

К началу 2022 г. для российских производителей удобрений сложились довольно благоприятные рыночные условия. Это произошло благодаря двум факторам, говорит заместитель директора группы «корпоративные рейтинги» S&P Global Ratings Сергей Горин: росту цен на газ в Европе и Азии, а также введению Китаем в середине 2021 г. ограничений экспорта на ряд удобрений (в основном азотных и фосфатных) для стабилизации внутренних цен и обеспечения поставок (ограничения действуют до конца июня 2022 г.).