Аналитики Bank of America верят в рост акций Amazon на 38%Они считают их лучшей бумагой из группы крупнейших интернет-компаний для инвестирования в 2022 году
Компания Джеффа Безоса способна стать бенефициаром и глобального роста e-commerce, и растущего спроса на облачные вычисления, онлайн-рекламу, подключенные устройства и мобильную коммерцию, пишут аналитики Bank of America (BofA) в своей записке (есть у «Ведомостей»). Такой потенциал компании не должен остаться не замеченным инвесторами.
Amazon, основанный в 1994 г. Безосом, сейчас один из крупнейших онлайн-ритейлеров в мире, владеющий несколькими интернет-магазинами, включая Zappos, Diapers, Woot, Twitch и др. Это также одна из крупнейших в мире компаний на рынке публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации. Она управляет Amazon Web Services (AWS) – платформой облачных вычислений для разработчиков и предприятий. Amazon также владеет американской сетью супермаркетов Whole Foods Market, которая специализируется на продаже органических продуктов питания.
Есть куда расти
Капитализация Amazon превышает $1,6 трлн. Динамика акций компании в 2021 г. заметно ослабла в сравнении с предыдущим годом. Если в 2020 г. акции гиганта онлайн-ритейла взлетели на 70% против роста индекса S&P 500 на 16%, то в 2021 г. они выросли всего на 4%, хотя индекс S&P 500 поднялся на 30%. С начала 2022 г. акции Amazon просели на 0,81% (немногим больше потерял S&P 500 – 1,1%) и по итогам закрытия рынка 11 января стоят $3307,24 за бумагу.
Снижение интереса инвесторов к Amazon объясняется несколькими факторами. Это и замедление роста онлайн-коммерции, и возобновление работы обычных розничных магазинов, и проблемы с цепочкой поставок, и увеличение расходов на фоне возросшей конкуренции как на внутреннем рынке доставки, так и в сегменте интернет-торговли в целом.
Некоторые из этих «встречных ветров» ослабнут в течение года, полагают эксперты BofA. Они считают, что компания способна показать сильный рост в 2023–2025 гг. после масштабных инвестиций в инфраструктуру. Amazon – лучшая акция FANG (группа четырех крупнейших интернет-компаний: Facebook, Amazon, Netflix, Google) в 2022 г., уверены аналитики инвестбанка.