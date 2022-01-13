Аналитики Bank of America верят в рост акций Amazon на 38%

Капитализация Amazon превышает $1,6 трлн. Динамика акций компании в 2021 г. заметно ослабла в сравнении с предыдущим годом. Если в 2020 г. акции гиганта онлайн-ритейла взлетели на 70% против роста индекса S&P 500 на 16%, то в 2021 г. они выросли всего на 4%, хотя индекс S&P 500 поднялся на 30%. С начала 2022 г. акции Amazon просели на 0,81% (немногим больше потерял S&P 500 – 1,1%) и по итогам закрытия рынка 11 января стоят $3307,24 за бумагу.