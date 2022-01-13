Больше половины россиян гасят ипотеку за 3,2 года

Больше половины россиян гасят ипотеку за 3,2 годаЭксперты связывают поведение заемщиков с динамикой ставок
58% заемщиков, оформивших ипотечные кредиты с 2010 по 2021 г., погасили их за 38 месяцев (см. таблицу), свидетельствуют данные ОКБ (единственное бюро с данными Сбербанка), очищенные от рефинансированных кредитов. Более ранние данные в ОКБ нерелевантны. Средний срок ипотечного кредита в сентябре минувшего года достиг исторического максимума, зафиксировал ЦБ, – 20,6 года. Это срок, на который ипотека оформлялась в течение первых девяти месяцев 2021 г.
Из тех, кто взял ипотеку в 2010–2016 гг., 70% закрыли кредит, на это у них ушло в среднем 48 месяцев. 89% взявших ипотеку в 2010 г. погасили ее досрочно за 52 месяца (4,4 года), из тех, кто брал ипотеку в 2016 г., досрочно выплатили кредит 60,5% – за 33 месяца. Четверть заемщиков, взявших ипотеку в 2017–2021 гг., погасили ее в среднем за 16,4 месяца. Но, к примеру, среди оформивших ипотеку в 2021 г. досрочно выплатили кредиты 4,8% заемщиков – за четыре месяца, а среди взявших ипотеку в 2017 г. досрочно ее погасили 47,8% заемщиков – за 28 месяцев.