Экономисты оценили потенциальное влияние новых санкций США на Россию

Итоги переговоров России с США и НАТО, в том числе по вопросу неприсоединения к альянсу Украины, вызвали у рынка опасения: экономисты «Ренессанс капитала» Софья Донец и Андрей Мелашенко видят повышенные риски эскалации, хотя полноценный военный конфликт между Россией и Украиной и связанные с ним жесткие санкции еще далеки от базового сценария инвесткомпании. В своем новом докладе они оценили новый проект санкций США против России на случай вторжения последней на Украину как умеренно жесткий: в случае его реализации рубль может ослабнуть на 3–6%, доходность по ОФЗ – вырасти на 1,2 п. п., т. е. к ощутимым последствиям это не приведет.