Экономисты оценили потенциальное влияние новых санкций США на Россию

Экономисты оценили потенциальное влияние новых санкций США на РоссиюВ лучшем случае рубль ослабнет на 3–6%, в худшем – девальвируется на 20%
Итоги переговоров России с США и НАТО, в том числе по вопросу неприсоединения к альянсу Украины, вызвали у рынка опасения: экономисты «Ренессанс капитала» Софья Донец и Андрей Мелашенко видят повышенные риски эскалации, хотя полноценный военный конфликт между Россией и Украиной и связанные с ним жесткие санкции еще далеки от базового сценария инвесткомпании. В своем новом докладе они оценили новый проект санкций США против России на случай вторжения последней на Украину как умеренно жесткий: в случае его реализации рубль может ослабнуть на 3–6%, доходность по ОФЗ – вырасти на 1,2 п. п., т. е. к ощутимым последствиям это не приведет.
Но поскольку проект предоставляет возможность президенту США существенно расширить санкционный список сверх оговоренных компаний или лиц (в первую очередь в отношении финансового и добывающего секторов), влияние может оказаться критичным – вплоть до обвала рубля на 20%, пишут экономисты. И здесь все будет зависеть от того, кто может попасть под дополнительный удар. Впрочем, считают авторы доклада, у России с ее прочной фискальной позицией, значительными резервами, курсом на дедолларизацию и потенциальным инструментарием противодействия сейчас довольно высокий «болевой порог». А международные издержки, связанные с последствиями санкций, могут быть слишком высокими, чтобы идти на жесткие меры.