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Экономисты оценили потенциальное влияние новых санкций США на Россию

В лучшем случае рубль ослабнет на 3–6%, в худшем – девальвируется на 20%
Екатерина Литова
К ощутимым последствиям как для устойчивости российского бюджета, так и для экономической активности возможные санкции не приведут / Максим Стулов / Ведомости

Итоги переговоров России с США и НАТО, в том числе по вопросу неприсоединения к альянсу Украины, вызвали у рынка опасения: экономисты «Ренессанс капитала» Софья Донец и Андрей Мелашенко видят повышенные риски эскалации, хотя полноценный военный конфликт между Россией и Украиной и связанные с ним жесткие санкции еще далеки от базового сценария инвесткомпании. В своем новом докладе они оценили новый проект санкций США против России на случай вторжения последней на Украину как умеренно жесткий: в случае его реализации рубль может ослабнуть на 3–6%, доходность по ОФЗ – вырасти на 1,2 п. п., т. е. к ощутимым последствиям это не приведет.

Но поскольку проект предоставляет возможность президенту США существенно расширить санкционный список сверх оговоренных компаний или лиц (в первую очередь в отношении финансового и добывающего секторов), влияние может оказаться критичным – вплоть до обвала рубля на 20%, пишут экономисты. И здесь все будет зависеть от того, кто может попасть под дополнительный удар. Впрочем, считают авторы доклада, у России с ее прочной фискальной позицией, значительными резервами, курсом на дедолларизацию и потенциальным инструментарием противодействия сейчас довольно высокий «болевой порог». А международные издержки, связанные с последствиями санкций, могут быть слишком высокими, чтобы идти на жесткие меры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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