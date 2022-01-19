Перспективы российской электроэнергетики: стоит ли инвестировать в отрасль в 2022 году

Динамика российского сектора электроэнергетики за последний год была значительно слабее всего рынка в целом. Индекс Мосбиржи за минувший год вырос на 15,7%, а индекс Мосбиржи энергетики потерял 15,7%. С начала 2022 г. индекс Мосбиржи снизился на фоне возросшей волатильности на 8,5%, тогда как индекс Мосбиржи энергетики – на 12%.