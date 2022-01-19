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Перспективы российской электроэнергетики: стоит ли инвестировать в отрасль в 2022 году

«Ведомости» выяснили, у акций каких энергетических компаний есть драйверы роста и стоит ли их покупать
Инга Сангалова
Экологическая повестка для российских энергетических компаний становится все более важной / Максим Стулов / Ведомости

Динамика российского сектора электроэнергетики за последний год была значительно слабее всего рынка в целом. Индекс Мосбиржи за минувший год вырос на 15,7%, а индекс Мосбиржи энергетики потерял 15,7%. С начала 2022 г. индекс Мосбиржи снизился на фоне возросшей волатильности на 8,5%, тогда как индекс Мосбиржи энергетики – на 12%.

Перспективы хуже рынка

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных