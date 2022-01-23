Аналитики видят большие перспективы у акций компаний российской нефтегазовой отрасли

Глобальный энергокризис привел к росту цен на ключевые энергоресурсы. В конце 2021 г. на российском фондовом рынке резко возросли геополитические риски, в начале 2022 г. их давление стало еще сильнее, что вызвало обвал рынка. С начала года бумаги «Газпрома» потеряли в цене 11,2%, «Роснефти» – 7%, «Лукойла» – 3,4%, «Новатэка» – 9,5%. Но эксперты Goldman Sachs считают Россию наиболее привлекательным рынком в регионе CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка). В качестве позитивных факторов они указывают надежный баланс, низкий долг страны, осмотрительную денежно-кредитную политику и хорошо управляемые компании с высокими и растущими выплатами акционерам. Поэтому в случае стабилизации внешнеполитического фона российский рынок начнет резко расти.