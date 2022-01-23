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Аналитики видят большие перспективы у акций компаний российской нефтегазовой отрасли

«Ведомости» выяснили, кто верит в сильный рост бумаг «Роснефти», «Газпрома» и «Лукойла» и почему
Инга Сангалова
Глобальный энергокризис привел к росту цен на ключевые энергоресурсы / Евгений Разумный / Ведомости

У акций компаний российского нефтегазового сектора в 2022 г. есть множество возможностей для сильного роста, в особенности высокие цены на нефть и газ вместе с ослаблением рубля. Ряд экспертов фондового рынка ожидает роста бумаг «Газпрома», «Роснефти» и «Лукойла» на 30–50%, а кто-то верит в потенциал нефтегазовой отрасли гораздо сильнее и ждет удорожания некоторых бумаг на 80%.

Глобальный энергокризис привел к росту цен на ключевые энергоресурсы. В конце 2021 г. на российском фондовом рынке резко возросли геополитические риски, в начале 2022 г. их давление стало еще сильнее, что вызвало обвал рынка. С начала года бумаги «Газпрома» потеряли в цене 11,2%, «Роснефти» – 7%, «Лукойла» – 3,4%, «Новатэка» – 9,5%. Но эксперты Goldman Sachs считают Россию наиболее привлекательным рынком в регионе CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка). В качестве позитивных факторов они указывают надежный баланс, низкий долг страны, осмотрительную денежно-кредитную политику и хорошо управляемые компании с высокими и растущими выплатами акционерам. Поэтому в случае стабилизации внешнеполитического фона российский рынок начнет резко расти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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