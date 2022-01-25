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Рынки падают: что делать инвесторам

«Ведомости» выяснили, надо ли пересмотреть содержимое портфеля после провального января
Инга Сангалова
Рынки падают: что делать инвесторам / Getty Images via AFP

Мировые фондовые рынки начали год на минорной ноте. Рекордно высокая инфляция, ожидания повышения ключевой ставки ФРС, новая волна коронавируса – на таком фоне ведущие индексы американского рынка с начала января понесли значительные потери. Промышленный индекс Dow Jones потерял 5,4%, S&P 500 упал на 7,5%, технологический NASDAQ – на 11,4%. Предыдущая неделя для американского рынка акций стала худшей с марта 2020 г., когда в мире началось распространение коронавируса.

Европейские и азиатские рынки также снижаются: с начала января индекс STOXX Europe 600 упал на 5,8%, немецкий DAX – на 5%, шанхайский Shanghai Composite – на 5,5%. Британский FTSE 100 показал самую сильную динамику, опустившись лишь на 0,4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных