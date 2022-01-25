Рынки падают: что делать инвесторам«Ведомости» выяснили, надо ли пересмотреть содержимое портфеля после провального января
Мировые фондовые рынки начали год на минорной ноте. Рекордно высокая инфляция, ожидания повышения ключевой ставки ФРС, новая волна коронавируса – на таком фоне ведущие индексы американского рынка с начала января понесли значительные потери. Промышленный индекс Dow Jones потерял 5,4%, S&P 500 упал на 7,5%, технологический NASDAQ – на 11,4%. Предыдущая неделя для американского рынка акций стала худшей с марта 2020 г., когда в мире началось распространение коронавируса.
Европейские и азиатские рынки также снижаются: с начала января индекс STOXX Europe 600 упал на 5,8%, немецкий DAX – на 5%, шанхайский Shanghai Composite – на 5,5%. Британский FTSE 100 показал самую сильную динамику, опустившись лишь на 0,4%.
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