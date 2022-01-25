Рынки падают: что делать инвесторам

Мировые фондовые рынки начали год на минорной ноте. Рекордно высокая инфляция, ожидания повышения ключевой ставки ФРС, новая волна коронавируса – на таком фоне ведущие индексы американского рынка с начала января понесли значительные потери. Промышленный индекс Dow Jones потерял 5,4%, S&P 500 упал на 7,5%, технологический NASDAQ – на 11,4%. Предыдущая неделя для американского рынка акций стала худшей с марта 2020 г., когда в мире началось распространение коронавируса.