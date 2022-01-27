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Показатель ликвидности банковского сектора сократился за сутки на 1 трлн рублей

Это связано с выплатой более 1,3 трлн рублей налогов компаниями
Екатерина Литова
Дефицит ликвидности означает, что банки берут у ЦБ для своих операций больше, чем размещают на его депозитах / Андрей Гордеев / Ведомости

В банковском секторе возник структурный дефицит ликвидности впервые с декабря 2021 г.: на начало дня 27 января он составил 435,3 млрд руб., тогда как еще за день до этого у сектора был структурный профицит на уровне 434 млрд руб. Таким образом, за сутки индикатор ликвидности в секторе сократился на 1 трлн руб.

С 2013 г. российская банковская система находится в устойчивом состоянии избытка ликвидности. Это означает, что банки не заинтересованы в привлечении средств ЦБ, а, напротив, сами выступают его кредиторами, размещая излишнюю ликвидность на депозитах. Дефицит ликвидности, наоборот, означает, что банки берут у ЦБ для своих операций больше, чем размещают на его депозитах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных