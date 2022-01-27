Показатель ликвидности банковского сектора сократился за сутки на 1 трлн рублей

С 2013 г. российская банковская система находится в устойчивом состоянии избытка ликвидности. Это означает, что банки не заинтересованы в привлечении средств ЦБ, а, напротив, сами выступают его кредиторами, размещая излишнюю ликвидность на депозитах. Дефицит ликвидности, наоборот, означает, что банки берут у ЦБ для своих операций больше, чем размещают на его депозитах.