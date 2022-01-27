Показатель ликвидности банковского сектора сократился за сутки на 1 трлн рублей

Показатель ликвидности банковского сектора сократился за сутки на 1 трлн рублейЭто связано с выплатой более 1,3 трлн рублей налогов компаниями
В банковском секторе возник структурный дефицит ликвидности впервые с декабря 2021 г.: на начало дня 27 января он составил 435,3 млрд руб., тогда как еще за день до этого у сектора был структурный профицит на уровне 434 млрд руб. Таким образом, за сутки индикатор ликвидности в секторе сократился на 1 трлн руб.
С 2013 г. российская банковская система находится в устойчивом состоянии избытка ликвидности. Это означает, что банки не заинтересованы в привлечении средств ЦБ, а, напротив, сами выступают его кредиторами, размещая излишнюю ликвидность на депозитах. Дефицит ликвидности, наоборот, означает, что банки берут у ЦБ для своих операций больше, чем размещают на его депозитах.
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