Дно? Нет, не слышали

Для российских акций таких факторов было два. Первый из них и основной – геополитическая напряженность и угрозы санкций. Текущие санкции не являются способом политического давления – с 2014 г. политический режим в России стабилен, способ и тактика переговоров со стороны нашей страны не изменились, ядерное оружие и одни из крупнейших в мире золотовалютных резервов в наличии.