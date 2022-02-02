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Дно? Нет, не слышали

Акции стоит покупать как бизнес, а не как спекулятивный товар
Григорий Сосновский
Максим Стулов / Ведомости

У российского фондового рынка замечательное прошлое и еще более великое будущее. А вот с настоящим сложнее. Всегда сложнее. Отечественный рынок акций в январе пережил резкий обвал – одномоментное снижение всех акций в связи с каким-то внезапно возникшим фактором, чаще всего нерыночным.

Для российских акций таких факторов было два. Первый из них и основной – геополитическая напряженность и угрозы санкций. Текущие санкции не являются способом политического давления – с 2014 г. политический режим в России стабилен, способ и тактика переговоров со стороны нашей страны не изменились, ядерное оружие и одни из крупнейших в мире золотовалютных резервов в наличии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных