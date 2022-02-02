Дно? Нет, не слышали

Дно? Нет, не слышалиАкции стоит покупать как бизнес, а не как спекулятивный товар
У российского фондового рынка замечательное прошлое и еще более великое будущее. А вот с настоящим сложнее. Всегда сложнее. Отечественный рынок акций в январе пережил резкий обвал – одномоментное снижение всех акций в связи с каким-то внезапно возникшим фактором, чаще всего нерыночным.
Для российских акций таких факторов было два. Первый из них и основной – геополитическая напряженность и угрозы санкций. Текущие санкции не являются способом политического давления – с 2014 г. политический режим в России стабилен, способ и тактика переговоров со стороны нашей страны не изменились, ядерное оружие и одни из крупнейших в мире золотовалютных резервов в наличии.
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