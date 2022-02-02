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Какие голубые фишки стоит держать в портфелях в 2022 году

Эксперты отобрали самые перспективные
Инга Сангалова
Андрей Гордеев / Ведомости

В непростых условиях, которые сложились на мировых фондовых рынках, все сложнее разобраться, в каких активах лучше переждать сильную волатильность и максимально защитить портфель от потерь. Для российских инвесторов эта задача еще сложнее – ведь помимо высокой инфляции и ожиданий повышения процентных ставок центробанками приходится учитывать и резко возросшие геополитические риски. Но какими бы тревожными ни были прогнозы от ведущих экспертов рынков, все они сходятся в одном: лучшая стратегия для инвестора – концентрация на качестве актива.

«Ведомости» опросили экспертов и выяснили, в какие российские голубые фишки стоит инвестировать в этом году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных