Какие голубые фишки стоит держать в портфелях в 2022 году

В непростых условиях, которые сложились на мировых фондовых рынках, все сложнее разобраться, в каких активах лучше переждать сильную волатильность и максимально защитить портфель от потерь. Для российских инвесторов эта задача еще сложнее – ведь помимо высокой инфляции и ожиданий повышения процентных ставок центробанками приходится учитывать и резко возросшие геополитические риски. Но какими бы тревожными ни были прогнозы от ведущих экспертов рынков, все они сходятся в одном: лучшая стратегия для инвестора – концентрация на качестве актива.