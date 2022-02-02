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Банкиры предложили ужесточить санкции для операторов

Мобильные провайдеры блокируют мошенников слишком пассивно
Наталья Заруцкая
Штрафы, по словам Печатникова, не оказывают на операторов связи должного воздействия / Евгений Разумный / Ведомости

Банки пока не видят результатов применения закона об обязательстве мобильных операторов блокировать подменные номера, которыми пользуются мошенники, – новое регулирование вступило в силу 1 декабря 2021 г. Количество звонков злоумышленников за два месяца действия закона не снизилось, заявил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников на брифинге с журналистами. «Ведомости» обратились к другим финансовым организациям с просьбой оценить эффект от нового закона. В Росбанке и банке «Зенит» солидарны с мнением ВТБ, уточнили их представители.

За декабрь минувшего года ВТБ собрал 370 000 жалоб пользователей на подозрительные номера, абсолютное большинство которых относится к подменным, это на 10% больше ноября, сообщил Печатников. Всего с апреля 2021 г., когда ВТБ начал собирать такую статистику, 1,4 млн номеров использовались мошенниками, 800 000 из них оказались подменными, уточнил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных