Банкиры предложили ужесточить санкции для операторов

Банкиры предложили ужесточить санкции для операторовМобильные провайдеры блокируют мошенников слишком пассивно
Банки пока не видят результатов применения закона об обязательстве мобильных операторов блокировать подменные номера, которыми пользуются мошенники, – новое регулирование вступило в силу 1 декабря 2021 г. Количество звонков злоумышленников за два месяца действия закона не снизилось, заявил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников на брифинге с журналистами. «Ведомости» обратились к другим финансовым организациям с просьбой оценить эффект от нового закона. В Росбанке и банке «Зенит» солидарны с мнением ВТБ, уточнили их представители.
За декабрь минувшего года ВТБ собрал 370 000 жалоб пользователей на подозрительные номера, абсолютное большинство которых относится к подменным, это на 10% больше ноября, сообщил Печатников. Всего с апреля 2021 г., когда ВТБ начал собирать такую статистику, 1,4 млн номеров использовались мошенниками, 800 000 из них оказались подменными, уточнил он.