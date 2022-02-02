Банкиры предложили ужесточить санкции для операторов

Банки пока не видят результатов применения закона об обязательстве мобильных операторов блокировать подменные номера, которыми пользуются мошенники, – новое регулирование вступило в силу 1 декабря 2021 г. Количество звонков злоумышленников за два месяца действия закона не снизилось, заявил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников на брифинге с журналистами. «Ведомости» обратились к другим финансовым организациям с просьбой оценить эффект от нового закона. В Росбанке и банке «Зенит» солидарны с мнением ВТБ, уточнили их представители.