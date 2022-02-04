В России появился первый оператор выпуска цифровых финансовых активов

В России появился первый оператор выпуска цифровых финансовых активовВ реестре операторов по выпуску ЦФА появилась первая компания, но перспективы этого рынка без понятного налогообложения туманны
Больше года потребовалось Банку России на то, чтобы в реестре операторов информационных систем по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) появилась первая компания. Ею стала Atomyze – российская токенизационная платформа, одним из инвесторов которой является компания «Интеррос» Владимира Потанина. Закон о ЦФА, позволяющий выпускать и обменивать эти активы, заработал еще в январе 2021 г., но до последнего момента ни одна компания (к примеру, Сбербанк) не могла получить разрешение ЦБ.
Платформа Atomyze создана в 2019 г. при поддержке международной группы инвесторов, включая швейцарский Global Palladium Fund (палладиевый фонд «Норникеля») и «Интеррос» Потанина. На сайте Atomyze указано, что компания является площадкой для цифровизации активов и процессов на базе технологий распределенных реестров. Платформа обеспечивает выпуск и обращение ЦФА, обменивает последние на аналоги или фиатные деньги, реализует выпуск цифровых прав. Atomyze полностью принадлежит швейцарской Atomyze AG (до августа 2021 г. – Tokentrust AG), где фонд «Норникеля» владеет 49%, а 51% – у Asset Backed Coins Platform, собственники которой не раскрываются.