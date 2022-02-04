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В России появился первый оператор выпуска цифровых финансовых активов

В реестре операторов по выпуску ЦФА появилась первая компания, но перспективы этого рынка без понятного налогообложения туманны
Наталья Заруцкая Екатерина Литова
Закон о цифровых финансовых активах наконец заработал / Егор Алеев / ТАСС

Больше года потребовалось Банку России на то, чтобы в реестре операторов информационных систем по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) появилась первая компания. Ею стала Atomyze – российская токенизационная платформа, одним из инвесторов которой является компания «Интеррос» Владимира Потанина. Закон о ЦФА, позволяющий выпускать и обменивать эти активы, заработал еще в январе 2021 г., но до последнего момента ни одна компания (к примеру, Сбербанк) не могла получить разрешение ЦБ.

Платформа Atomyze создана в 2019 г. при поддержке международной группы инвесторов, включая швейцарский Global Palladium Fund (палладиевый фонд «Норникеля») и «Интеррос» Потанина. На сайте Atomyze указано, что компания является площадкой для цифровизации активов и процессов на базе технологий распределенных реестров. Платформа обеспечивает выпуск и обращение ЦФА, обменивает последние на аналоги или фиатные деньги, реализует выпуск цифровых прав. Atomyze полностью принадлежит швейцарской Atomyze AG (до августа 2021 г. – Tokentrust AG), где фонд «Норникеля» владеет 49%, а 51% – у Asset Backed Coins Platform, собственники которой не раскрываются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных