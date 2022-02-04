В России появился первый оператор выпуска цифровых финансовых активов

Больше года потребовалось Банку России на то, чтобы в реестре операторов информационных систем по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) появилась первая компания. Ею стала Atomyze – российская токенизационная платформа, одним из инвесторов которой является компания «Интеррос» Владимира Потанина. Закон о ЦФА, позволяющий выпускать и обменивать эти активы, заработал еще в январе 2021 г., но до последнего момента ни одна компания (к примеру, Сбербанк) не могла получить разрешение ЦБ.