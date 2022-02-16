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У населения растет интерес к финансовым пирамидам

Это происходит из-за роста популярности инвестиций и криптовалют, считают в ЦБ
Наталья Заруцкая
Освоение мошенниками интернет-пространства сильно повлияло на рост количества мошеннических схем, в том числе финансовых пирамид / Евгений Разумный / Ведомости

Рост интереса россиян к инвестициям привел к буму финансовых пирамид: за минувший год Банк России выявил 871 такой субъект, что почти в 4 раза больше, чем в 2020  г. (222). Об этом журналистам рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Больше половины из пирамид предлагали вкладываться в криптовалюты или несуществующие криптовалютные активы.

Но размер ущерба от этого вида мошенничества Лях назвать не смог – у ЦБ пока нет понимания его величины. Неизвестно также, сколько денег гражданам удалось вернуть. Для сравнения: общий ущерб, нанесенный гражданам России и других стран финансовой пирамидой Finiko, по предварительным оценкам, превышает 1 млрд руб., сообщало МВД в сентябре 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных