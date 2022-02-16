У населения растет интерес к финансовым пирамидам

Рост интереса россиян к инвестициям привел к буму финансовых пирамид: за минувший год Банк России выявил 871 такой субъект, что почти в 4 раза больше, чем в 2020 г. (222). Об этом журналистам рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Больше половины из пирамид предлагали вкладываться в криптовалюты или несуществующие криптовалютные активы.