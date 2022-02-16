У населения растет интерес к финансовым пирамидам

У населения растет интерес к финансовым пирамидамЭто происходит из-за роста популярности инвестиций и криптовалют, считают в ЦБ
Рост интереса россиян к инвестициям привел к буму финансовых пирамид: за минувший год Банк России выявил 871 такой субъект, что почти в 4 раза больше, чем в 2020 г. (222). Об этом журналистам рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Больше половины из пирамид предлагали вкладываться в криптовалюты или несуществующие криптовалютные активы.
Но размер ущерба от этого вида мошенничества Лях назвать не смог – у ЦБ пока нет понимания его величины. Неизвестно также, сколько денег гражданам удалось вернуть. Для сравнения: общий ущерб, нанесенный гражданам России и других стран финансовой пирамидой Finiko, по предварительным оценкам, превышает 1 млрд руб., сообщало МВД в сентябре 2021 г.
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