Акции девелопера ПИК включили в индекс FTSE

Акции девелопера ПИК включили в индекс FTSEПриток пассивных инвестиций оценивается экспертами на уровне $50 млн
18 февраля индекс-провайдер FTSE (Financial Times Stock Exchange Index) объявил результаты полугодового пересмотра глобальных индексов – в него включили акции крупнейшего российского девелопера ПИК. В базу расчета индексов акции девелопера будут включены после закрытия торгов 18 марта (с 21 марта). Бумаги войдут в состав серии индексов FTSE Global Equity (FTSE Russia, FTSE Emerging Markets, FTSE EMEA и FTSE All-World).
Акции ПИК стали удовлетворять критерию ликвидности для включения в индексы FTSE. А критериям по размеру рыночной капитализации и размеру капитализации акций, находящихся в свободном обращении, бумага соответствовала уже длительное время, говорит аналитик по рынку акций и анализу индексов «ВТБ капитала» Дарья Батышкина. Эксперт отметила, что для мартовского пересмотра индексов FTSE Global Equity были установлены следующие минимальные пороги для вхождения: