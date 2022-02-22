Акции девелопера ПИК включили в индекс FTSE

Акции ПИК стали удовлетворять критерию ликвидности для включения в индексы FTSE. А критериям по размеру рыночной капитализации и размеру капитализации акций, находящихся в свободном обращении, бумага соответствовала уже длительное время, говорит аналитик по рынку акций и анализу индексов «ВТБ капитала» Дарья Батышкина. Эксперт отметила, что для мартовского пересмотра индексов FTSE Global Equity были установлены следующие минимальные пороги для вхождения: