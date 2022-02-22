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Акции девелопера ПИК включили в индекс FTSE

Приток пассивных инвестиций оценивается экспертами на уровне $50 млн
Инга Сангалова
Андрей Гордеев / Ведомости

18 февраля индекс-провайдер FTSE (Financial Times Stock Exchange Index) объявил результаты полугодового пересмотра глобальных индексов – в него включили акции крупнейшего российского девелопера ПИК. В базу расчета индексов акции девелопера будут включены после закрытия торгов 18 марта (с 21 марта). Бумаги войдут в состав серии индексов FTSE Global Equity (FTSE Russia, FTSE Emerging Markets, FTSE EMEA и FTSE All-World).

Акции ПИК стали удовлетворять критерию ликвидности для включения в индексы FTSE. А критериям по размеру рыночной капитализации и размеру капитализации акций, находящихся в свободном обращении, бумага соответствовала уже длительное время, говорит аналитик по рынку акций и анализу индексов «ВТБ капитала» Дарья Батышкина. Эксперт отметила, что для мартовского пересмотра индексов FTSE Global Equity были установлены следующие минимальные пороги для вхождения:

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных