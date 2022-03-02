Уйдут ли российские компании с Лондонской фондовой биржи

Депозитарные расписки Сбербанка рухнули с 24 февраля на 90%, и сейчас их можно купить за 90 центов. За $1 можно купить бумаги «Магнита», которые подешевели в 11 раз. Акции еще одного российского ритейлера – X5 Group обвалились на 86% до $2,77. Бумаги сталелитейных компаний, от которых в этом году ждали сильного роста, тоже потеряли больше половины стоимости: расписки ММК обвалились на 73% до $2,77, НЛМК – на 78% до $5,56, «Северстали» – на 75% до $4,57. Падение не обошло и нефтегазовые компании: депозитарные расписки «Лукойла» рухнули на 87,5% и сейчас торгуются по $9 за штуку, «Новатэка» – на 92%, с $150 до $12, бумаги «Татнефти» – на 71% до $9,16.