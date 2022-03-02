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Уйдут ли российские компании с Лондонской фондовой биржи

Что будет с компаниями, которые лишились большей части своей капитализации на торгах в Лондоне
Инга Сангалова Наталья Заруцкая
Официально изгнать с Лондонской биржи листингованную компанию не имеют права – нет такого вида санкций / Toby Melville / Reuters

Российские компании, которые не попали под жесткие санкции, продолжают торговаться на LSE. Но с 24 февраля, когда на Украине началась военная спецоперация, почти все расписки отечественных компаний потеряли на LSE большую часть своей стоимости.

Депозитарные расписки Сбербанка рухнули с 24 февраля на 90%, и сейчас их можно купить за 90 центов. За $1 можно купить бумаги «Магнита», которые подешевели в 11 раз. Акции еще одного российского ритейлера – X5 Group обвалились на 86% до $2,77. Бумаги сталелитейных компаний, от которых в этом году ждали сильного роста, тоже потеряли больше половины стоимости: расписки ММК обвалились на 73% до $2,77, НЛМК – на 78% до $5,56, «Северстали» – на 75% до $4,57. Падение не обошло и нефтегазовые компании: депозитарные расписки «Лукойла» рухнули на 87,5% и сейчас торгуются по $9 за штуку, «Новатэка» – на 92%, с $150 до $12, бумаги «Татнефти» – на 71% до $9,16.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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