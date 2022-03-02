В Россию нельзя ввозить евро: что это значит

Евросоюз добавил в пакет санкций против России запрет на экспорт наличных евро, говорится на портале законодательства. ЕС запрещает продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты евро в Россию или любому физическому или юридическому лицу, в том числе правительству и Центральному банку.