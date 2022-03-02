В Россию нельзя ввозить евро: что это значит

В Россию нельзя ввозить евро: что это значитЗапрет неизбежно приведет к дефициту банкнот
Евросоюз добавил в пакет санкций против России запрет на экспорт наличных евро, говорится на портале законодательства. ЕС запрещает продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты евро в Россию или любому физическому или юридическому лицу, в том числе правительству и Центральному банку.
Запрет не распространяется на случаи, когда евро нужны для личного пользования туристам, путешествующим в Россию, а также на официальные цели диппредставительствам, консульствам или международным организациям в России, обладающим иммунитетом по международному праву.
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