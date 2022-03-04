Населению и бизнесу вновь дадут кредитные каникулы

Населению и бизнесу вновь дадут кредитные каникулыУсловия их предоставления предполагается оставить теми же, что и в пандемийном 2020 году
Граждане и бизнес снова смогут воспользоваться механизмом кредитных каникул, который власти ввели весной 2020 г. как антикризисную меру. Соответствующее предложение содержится в законопроекте, который правительство разработало «в целях защиты национальных интересов России в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций». Документ внесен в Госдуму, первое чтение запланировано на 4 марта. Банк России поддерживает законопроект о кредитных каникулах, говорит представитель регулятора.
До начала пандемии право временно не платить по кредиту имели только ипотечные заемщики – такая возможность на постоянной основе у них появилась в 2019 г.
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