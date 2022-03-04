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Населению и бизнесу вновь дадут кредитные каникулы

Условия их предоставления предполагается оставить теми же, что и в пандемийном 2020 году
Софья Шелудченко Екатерина Литова
Если заемщик уже обращался за кредитными каникулами в 2020 г., закон позволяет ему воспользоваться ими и сейчас, указано в поправках / Евгений Разумный / Ведомости

Граждане и бизнес снова смогут воспользоваться механизмом кредитных каникул, который власти ввели весной 2020 г. как антикризисную меру. Соответствующее предложение содержится в законопроекте, который правительство разработало «в целях защиты национальных интересов России в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций». Документ внесен в Госдуму, первое чтение запланировано на 4 марта. Банк России поддерживает законопроект о кредитных каникулах, говорит представитель регулятора.

До начала пандемии право временно не платить по кредиту имели только ипотечные заемщики – такая возможность на постоянной основе у них появилась в 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных