Что делать гражданам с их валютными вкладами

В России из-за большого спроса на валюту, с одной стороны, и растущего дефицита – с другой (ЕС запретил ввоз наличных евро) граждане теперь могут снять со своих валютных счетов и вкладов суммарно $10 000. При этом даже если счет был открыт в другой валюте, все равно банк отдаст доллары США. Но это при условии, если валютный вклад или счет был открыт до 8 марта: если позже, то получить наличные с них можно будет только в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Такое решение принял Банк России 9 марта, оно будет действовать до 9 сентября, что будет потом, пока не ясно.