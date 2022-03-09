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Что делать гражданам с их валютными вкладами

«Ведомости» разбирались, стоит ли открывать вклад в юанях и какие еще есть альтернативы
Наталья Заруцкая
Евгений Разумный / Ведомости

В России из-за большого спроса на валюту, с одной стороны, и растущего дефицита – с другой (ЕС запретил ввоз наличных евро) граждане теперь могут снять со своих валютных счетов и вкладов суммарно $10 000. При этом даже если счет был открыт в другой валюте, все равно банк отдаст доллары США. Но это при условии, если валютный вклад или счет был открыт до 8 марта: если позже, то получить наличные с них можно будет только в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Такое решение принял Банк России 9 марта, оно будет действовать до 9 сентября, что будет потом, пока не ясно.

В Банке России «ищут варианты, чтобы у людей появились альтернативы»: «В частности, золото или валюты тех стран, которые не присоединились к санкциям против России». 9 марта президент России Владимир Путин подписал закон, который отменил налог на добавленную стоимость (НДС) в 20% на покупку физлицами драгоценных металлов в слитках с изъятием из хранилищ банков. Разрешение покупать золото за наличную иностранную валюту может стать одной из мер по «преодолению негативных последствий от введенных санкций», рассказал «Интерфаксу» замминистра финансов Алексей Моисеев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных