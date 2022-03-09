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Сможет ли Россия избежать дефолта по своим долгам

Эксперты не сомневаются в обслуживании внутреннего долга, основной вопрос – что будет с внешним
Екатерина Литова Инга Сангалова Антон Козлов
Максим Стулов / Ведомости

Международные агентства Moody’s, S&P и Fitch одно за другим обрушили суверенные кредитные рейтинги России с инвестиционного уровня до преддефолтного. Самый низкий уровень рейтинга С в иностранной валюте присвоило 8 марта агентство Fitch. Ранее агентство S&P понизило кредитный рейтинг России сразу на восемь ступеней – с BB+ до CCC- с негативным прогнозом, а Moody’s – на шесть ступеней с B3 до Ca с негативным прогнозом. Таких рейтингов у России не было с 1998 г.

В Fitch сомневаются в готовности России обслуживать государственный долг – на решение агентства повлиял указ президента России от 5 марта, согласно которому физлица и юрлица, регионы, муниципалитеты и государство могут расплачиваться с кредиторами по своим долговым обязательствам только в рублях, а не в валюте эмиссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных