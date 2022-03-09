Сможет ли Россия избежать дефолта по своим долгам

Международные агентства Moody’s, S&P и Fitch одно за другим обрушили суверенные кредитные рейтинги России с инвестиционного уровня до преддефолтного. Самый низкий уровень рейтинга С в иностранной валюте присвоило 8 марта агентство Fitch. Ранее агентство S&P понизило кредитный рейтинг России сразу на восемь ступеней – с BB+ до CCC- с негативным прогнозом, а Moody’s – на шесть ступеней с B3 до Ca с негативным прогнозом. Таких рейтингов у России не было с 1998 г.