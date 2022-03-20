Банки не торопятся замещать ПО после ухода иностранных вендоров

Банки не торопятся замещать ПО после ухода иностранных вендоровРяд игроков уже используют собственные разработки, а спешка может лишь навредить
Вопрос импортозамещения в IT-инфраструктуре банков становится острее с уходом с российского рынка ключевых американских и европейских вендоров – Cisco, IBM, Oracle, Imperva, Fortinet, Microsoft, Norton, Avast и др. Руководители банковских IT-подразделений рассказали «Ведомостям», что будет с переходом на отечественное программное обеспечение (ПО) и оборудование после ухода иностранных игроков, ускорится ли темп запланированного импортозамещения и как обстоят дела с отечественными аналогами.
Уход с рынка иностранных поставщиков означает, что банки остаются без вендорской поддержки и придется рассчитывать на собственные компетенции – больше не работают механизмы RMA (замена вышедших из строя узлов), есть проблемы с ввозом оборудования в Россию, приостановлены некоторые проекты, говорит директор департамента цифровых технологий банка «Синара» (ранее – СКБ-банк) Денис Кузнецов. Самый большой риск – это работоспособность сетей передачи данных (основной вендор был Cisco).