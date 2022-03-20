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Банки не торопятся замещать ПО после ухода иностранных вендоров

Ряд игроков уже используют собственные разработки, а спешка может лишь навредить
Наталья Заруцкая
Введенные ограничения и уход иностранных компаний с российского рынка подтолкнули отечественные компании двигаться быстрее / Евгений Разумный / Ведомости

Вопрос импортозамещения в IT-инфраструктуре банков становится острее с уходом с российского рынка ключевых американских и европейских вендоров – Cisco, IBM, Oracle, Imperva, Fortinet, Microsoft, Norton, Avast и др. Руководители банковских IT-подразделений рассказали «Ведомостям», что будет с переходом на отечественное программное обеспечение (ПО) и оборудование после ухода иностранных игроков, ускорится ли темп запланированного импортозамещения и как обстоят дела с отечественными аналогами.

Уход с рынка иностранных поставщиков означает, что банки остаются без вендорской поддержки и придется рассчитывать на собственные компетенции – больше не работают механизмы RMA (замена вышедших из строя узлов), есть проблемы с ввозом оборудования в Россию, приостановлены некоторые проекты, говорит директор департамента цифровых технологий банка «Синара» (ранее – СКБ-банк) Денис Кузнецов. Самый большой риск – это работоспособность сетей передачи данных (основной вендор был Cisco).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных