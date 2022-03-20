Банки не торопятся замещать ПО после ухода иностранных вендоров

Вопрос импортозамещения в IT-инфраструктуре банков становится острее с уходом с российского рынка ключевых американских и европейских вендоров – Cisco, IBM, Oracle, Imperva, Fortinet, Microsoft, Norton, Avast и др. Руководители банковских IT-подразделений рассказали «Ведомостям», что будет с переходом на отечественное программное обеспечение (ПО) и оборудование после ухода иностранных игроков, ускорится ли темп запланированного импортозамещения и как обстоят дела с отечественными аналогами.