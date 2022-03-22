Банк России спас доходности гособлигаций от обвала

Банк России спас доходности гособлигаций от обвалаДоходности ОФЗ по итогам торгов оказались ниже уровня ключевой ставки
21 марта Московская биржа впервые после трехнедельного перерыва возобновила торги рублевыми гособлигациями на фондом рынке – сначала торги шли в формате дискретных аукционов, а затем в обычном. Нерезиденты (держат 19,1%, или 3 трлн руб., всех ОФЗ) не могут продавать облигации – им позволено пока только уменьшать свои обязательства и закрывать сделки репо, с производными финансовыми инструментами или же покупать ценные бумаги для закрытия коротких позиций.
До старта торгов, 18 марта, Банк России объявил, что он будет сам выкупать ОФЗ, чтобы избежать сильного обвала бумаг и обеспечить ликвидность.
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