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Банк России спас доходности гособлигаций от обвала

Доходности ОФЗ по итогам торгов оказались ниже уровня ключевой ставки
Екатерина Литова Софья Шелудченко
Заслуга ЦБ в том, что доходностям по ОФЗ не дали уйти выше 20% годовых даже на открытии торгов / Максим Стулов / Ведомости

21 марта Московская биржа впервые после трехнедельного перерыва возобновила торги рублевыми гособлигациями на фондом рынке – сначала торги шли в формате дискретных аукционов, а затем в обычном. Нерезиденты (держат 19,1%, или 3 трлн руб., всех ОФЗ) не могут продавать облигации – им позволено пока только уменьшать свои обязательства и закрывать сделки репо, с производными финансовыми инструментами или же покупать ценные бумаги для закрытия коротких позиций.

До старта торгов, 18 марта, Банк России объявил, что он будет сам выкупать ОФЗ, чтобы избежать сильного обвала бумаг и обеспечить ликвидность.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных