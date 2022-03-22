Банк России спас доходности гособлигаций от обвала

21 марта Московская биржа впервые после трехнедельного перерыва возобновила торги рублевыми гособлигациями на фондом рынке – сначала торги шли в формате дискретных аукционов, а затем в обычном. Нерезиденты (держат 19,1%, или 3 трлн руб., всех ОФЗ) не могут продавать облигации – им позволено пока только уменьшать свои обязательства и закрывать сделки репо, с производными финансовыми инструментами или же покупать ценные бумаги для закрытия коротких позиций.