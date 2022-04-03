Дивидендные акции: стоит ли покупать и какие

Даже в текущих непростых условиях российский рынок акций сохранит свою привлекательность, а дивидендная доходность индекса РТС может достичь 12,4% в ближайшие 12 месяцев, пишут аналитики BCS Global Markets. Но это с учетом подхода m2m (market-to-market), который допускает, что текущие цены на сырье (никель, олово и др.) останутся неизменными в течение 12 месяцев. Поэтому аналитики не исключают, что многие компании не способны будут платить столько, сколько прописано в их дивидендной политике, и эти высокие оценки, особенно в случае с металлургами, вряд ли материализуются.