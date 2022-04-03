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Дивидендные акции: стоит ли покупать и какие

Какие российские компании способны платить дивиденды, а их бумаги – показать высокую дивидендную доходность
Инга Сангалова
Временный отказ от выплат не будет иметь сильного негативного влияния на стоимость акций / Евгений Разумный / Ведомости

Даже в текущих непростых условиях российский рынок акций сохранит свою привлекательность, а дивидендная доходность индекса РТС может достичь 12,4% в ближайшие 12 месяцев, пишут аналитики BCS Global Markets. Но это с учетом подхода m2m (market-to-market), который допускает, что текущие цены на сырье (никель, олово и др.) останутся неизменными в течение 12 месяцев. Поэтому аналитики не исключают, что многие компании не способны будут платить столько, сколько прописано в их дивидендной политике, и эти высокие оценки, особенно в случае с металлургами, вряд ли материализуются.

В топовую пятерку самых вы­сокодивидендных бумаг BCS Global Markets вошли НЛМК (с дивидендной доходностью 35%), «Норникель» (29,7%), «Газпром» (21,8%), «Лукойл» (19,5%) и ­«Фосагро» (19%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных