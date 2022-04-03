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Чем опасны блокировки платежей российских компаний по иностранным долгам

Минфин предложил бизнесу обслуживать валютные обязательства с помощью схемы с разморозкой резервов ЦБ
Антон Козлов
Риск блокировки платежей сильно зависит от позиции, которую занимает банк, услугами которого пользуется компания для проведения расчетов / Андрей Гордеев / Ведомости

Из-за прямых или косвенных санкций американские и европейские банки блокируют платежи российских компаний в погашение валютных долгов. В результате заемщики не могут обслуживать обязательства и рискуют столкнуться с техническими дефолтами. 

Проблемы с выплатами по евробондам или иностранным кредитам возникли у ряда крупных российских групп из-за ограничений против их акционеров. Из-за включения в санкционные списки ЕС Алексея Мордашова вовремя не смогла провести платеж по еврооблигациям «Северсталь» – подразделение Citibank в Нью-Йорке заблокировало платеж. Производителю удобрений «Уралкалию» отказал в переводе в счет погашения иностранного кредита французский Credit Agricole Corporate & Investment Bank (акционер группы Дмитрий Мазепин также находится под европейскими санкциями). Не смогли провести платежи по евробондам и компании, связанные с бизнесменом Андреем Мельниченко, – СУЭК и «Еврохим». Со сложностями столкнулся также «Евраз» (совладелец – Роман Абрамович): Societe Generale в Нью-Йорке, через который должна была проводиться выплата очередного купона по еврооблигациям компании, не провел платеж вовремя, но на следующий день транзакцию удалось совершить (агент «Евраза» – лондонское подразделение Bank of New York Mellon заявило о перечислении средств). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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