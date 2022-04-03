Чем опасны блокировки платежей российских компаний по иностранным долгам

Проблемы с выплатами по евробондам или иностранным кредитам возникли у ряда крупных российских групп из-за ограничений против их акционеров. Из-за включения в санкционные списки ЕС Алексея Мордашова вовремя не смогла провести платеж по еврооблигациям «Северсталь» – подразделение Citibank в Нью-Йорке заблокировало платеж. Производителю удобрений «Уралкалию» отказал в переводе в счет погашения иностранного кредита французский Credit Agricole Corporate & Investment Bank (акционер группы Дмитрий Мазепин также находится под европейскими санкциями). Не смогли провести платежи по евробондам и компании, связанные с бизнесменом Андреем Мельниченко, – СУЭК и «Еврохим». Со сложностями столкнулся также «Евраз» (совладелец – Роман Абрамович): Societe Generale в Нью-Йорке, через который должна была проводиться выплата очередного купона по еврооблигациям компании, не провел платеж вовремя, но на следующий день транзакцию удалось совершить (агент «Евраза» – лондонское подразделение Bank of New York Mellon заявило о перечислении средств).