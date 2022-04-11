Что будет с Росбанком после продажи «Интерросу»

Росбанк – основной российский актив крупнейшей французской финансовой группы Societe Generale. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций (СЗКО) ЦБ, на октябрь 2021 г. в нем обслуживалось 4 млн клиентов. На февраль 2022 г. банк занимал 12-е место по размеру активов (1,539 трлн руб.) и 11-е место по величине капитала (208,4 млрд руб.), следует из рэнкинга «Эксперт РА». Кредитный портфель Росбанка на тот отчетный период оценивается в 933 млрд руб., 60% портфеля приходится на розничное кредитование, сообщил «Эксперт РА». На начало февраля клиенты-физлица держали на счетах и депозитах в Росбанке 332,7 млрд руб., а корпоративные клиенты – 710,6 млрд руб.