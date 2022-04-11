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Что будет с Росбанком после продажи «Интерросу»

Сделка пройдет с большим дисконтом, полагают эксперты
Софья Шелудченко
Бизнес Росбанка в последние годы показывал среднерыночные темпы прироста / Евгений Разумный / Ведомости

Сделку по покупке «Интерросом» доли Societe Generale (99,4%) в Росбанке и его страховом бизнесе планируется закрыть «в течение нескольких недель после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов», говорится в сообщении российского холдинга. Группа Societe Generale прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России, но Росбанк остается привилегированным партнером, сообщила французская компания.

Росбанк – основной российский актив крупнейшей французской финансовой группы Societe Generale. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций (СЗКО) ЦБ, на октябрь 2021 г. в нем обслуживалось 4 млн клиентов. На февраль 2022 г. банк занимал 12-е место по размеру активов (1,539 трлн руб.) и 11-е место по величине капитала (208,4 млрд руб.), следует из рэнкинга «Эксперт РА». Кредитный портфель Росбанка на тот отчетный период оценивается в 933 млрд руб., 60% портфеля приходится на розничное кредитование, сообщил «Эксперт РА». На начало февраля клиенты-физлица держали на счетах и депозитах в Росбанке 332,7 млрд руб., а корпоративные клиенты – 710,6 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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