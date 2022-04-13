«Универ капитал» готовится к финансовому оздоровлению

Проблемы брокера резко усугубились на фоне закрытия финансовых рынков после начала специальной военной операции: структура Мосбиржи и ее агент Национальный клиринговый центр (НКЦ) 21 марта, в первый день открытия торгов после трехнедельного перерыва, принудительно продал все облигации федерального займа (ОФЗ), принадлежавшие клиентам брокера, из тех, что находились на счетах в общем клиентском торговом разделе компании. Действия НКЦ привели к убыткам у клиентов, утверждал представитель «Универ капитала». В Мосбирже с критикой брокера не спорили, но подчеркивали, что НКЦ действовал в строгом соответствии с регламентом: у брокера образовалась задолженность по сделкам, заключенным еще до закрытия торгов 28 февраля, причем «Универ капитал» мог открыть в центре обособленный (сегрегированный) счет для средств клиентов, но такой возможностью брокер не воспользовался, отмечал представитель площадки.