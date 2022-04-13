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«Универ капитал» готовится к финансовому оздоровлению

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Софья Шелудченко
«Универ капитал» готовится к финансовому оздоровлению / Евгений Разумный / Ведомости

«Универ капитал» – один из федеральных брокеров – сообщил 13 апреля о достижении договоренности с Банком России о подготовке плана его финансового оздоровления. В ЦБ на заявление отреагировали традиционным ответом и не стали подтверждать информацию и уточнять детали. «Банк России не комментирует действующие компании», – сообщил представитель регулятора «Ведомостям». Ранее представитель компании объявлял о возникновении проблем с исполнением обязательств перед клиентами и обращался к регулятору с просьбой о санации.

Проблемы брокера резко усугубились на фоне закрытия финансовых рынков после начала специальной военной операции: структура Мосбиржи и ее агент Национальный клиринговый центр (НКЦ) 21 марта, в первый день открытия торгов после трехнедельного перерыва, принудительно продал все облигации федерального займа (ОФЗ), принадлежавшие клиентам брокера, из тех, что находились на счетах в общем клиентском торговом разделе компании. Действия НКЦ привели к убыткам у клиентов, утверждал представитель «Универ капитала». В Мосбирже с критикой брокера не спорили, но подчеркивали, что НКЦ действовал в строгом соответствии с регламентом: у брокера образовалась задолженность по сделкам, заключенным еще до закрытия торгов 28 февраля, причем «Универ капитал» мог открыть в центре обособленный (сегрегированный) счет для средств клиентов, но такой возможностью брокер не воспользовался, отмечал представитель площадки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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