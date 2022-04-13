«Универ капитал» готовится к финансовому оздоровлению

«Универ капитал» готовится к финансовому оздоровлениюЭксперты предложили создать фонд страхования инвестиций
«Универ капитал» – один из федеральных брокеров – сообщил 13 апреля о достижении договоренности с Банком России о подготовке плана его финансового оздоровления. В ЦБ на заявление отреагировали традиционным ответом и не стали подтверждать информацию и уточнять детали. «Банк России не комментирует действующие компании», – сообщил представитель регулятора «Ведомостям». Ранее представитель компании объявлял о возникновении проблем с исполнением обязательств перед клиентами и обращался к регулятору с просьбой о санации.
Проблемы брокера резко усугубились на фоне закрытия финансовых рынков после начала специальной военной операции: структура Мосбиржи и ее агент Национальный клиринговый центр (НКЦ) 21 марта, в первый день открытия торгов после трехнедельного перерыва, принудительно продал все облигации федерального займа (ОФЗ), принадлежавшие клиентам брокера, из тех, что находились на счетах в общем клиентском торговом разделе компании. Действия НКЦ привели к убыткам у клиентов, утверждал представитель «Универ капитала». В Мосбирже с критикой брокера не спорили, но подчеркивали, что НКЦ действовал в строгом соответствии с регламентом: у брокера образовалась задолженность по сделкам, заключенным еще до закрытия торгов 28 февраля, причем «Универ капитал» мог открыть в центре обособленный (сегрегированный) счет для средств клиентов, но такой возможностью брокер не воспользовался, отмечал представитель площадки.