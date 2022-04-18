Дэйв Ибен: «Активы, которые все ненавидят, приятнее покупать»

Не менее драматично упали на биржах мира расписки других российских компаний. Morgan Stanley, Goldman Sachs, BlackRock и Franklin Templeton, соответственно, переоценили эти бумаги в своих портфелях – но опять-таки не Ибен. Kopernik снизил их оценку в среднем на 70%, а не почти до нуля. «Обнулять несправедливо, скорее всего, эти компании все еще имеют большую ценность, – объясняет он. – Если решить, что они ничего не стоят, то новые инвесторы, пришедшие в фонд, получат выгоду. А те, что выводят средства, ничего не получат за актив, который хоть сколько-то да ценен».