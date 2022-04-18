Дэйв Ибен: «Активы, которые все ненавидят, приятнее покупать»Основатель Kopernik Global Investors убежден, что акции российских компаний рано списывать в убыток
Через несколько недель после начала спецоперации на Украине большинство крупных управляющих активами поспешили уменьшить стоимость своих российских активов практически до нуля, констатирует Financial Times (FT). Но не Дэйв Ибен, основатель и директор по инвестициям Kopernik Global Investors. Из $7 млрд, которыми управляют фонды Kopernik, около 14% вложено в российские компании, среди его давних любимчиков – «Газпром», Сбербанк, «Полюс». Стоимость ADR Сбербанка на Лондонской фондовой бирже (в одной расписке четыре акции) в октябре прошлого года достигала $21,64, 23 февраля была $8,97, а в начале марта упала до одного цента. Сейчас она котируется на уровне пяти центов.
Не менее драматично упали на биржах мира расписки других российских компаний. Morgan Stanley, Goldman Sachs, BlackRock и Franklin Templeton, соответственно, переоценили эти бумаги в своих портфелях – но опять-таки не Ибен. Kopernik снизил их оценку в среднем на 70%, а не почти до нуля. «Обнулять несправедливо, скорее всего, эти компании все еще имеют большую ценность, – объясняет он. – Если решить, что они ничего не стоят, то новые инвесторы, пришедшие в фонд, получат выгоду. А те, что выводят средства, ничего не получат за актив, который хоть сколько-то да ценен».