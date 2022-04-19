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ЦБ ждет старта трансформации экономики в ближайшие месяцы. Какой будет эта перестройка

Эксперты ожидают спада ВВП по итогам II квартала
Любовь Романова
Эльвира Набиуллина признает, что какое-то время экономика сможет функционировать за счет накопленных запасов / Пресс-служба партии «Единая Россия»

Российская экономика в связи с санкциями Запада вступает в непростой период структурных изменений, заявила в понедельник глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. По ее словам, введенные ограничения впоследствии все больше будут сказываться на реальных секторах экономики, а не только на финансовой сфере. По ожиданиям Банка России, активный период трансформации начнется во II – начале III квартала этого года, уточнила председатель ЦБ.

Какое-то время экономика сможет функционировать за счет накопленных запасов, но они конечны, признала Набиуллина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных