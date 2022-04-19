ЦБ ждет старта трансформации экономики в ближайшие месяцы. Какой будет эта перестройка

Российская экономика в связи с санкциями Запада вступает в непростой период структурных изменений, заявила в понедельник глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. По ее словам, введенные ограничения впоследствии все больше будут сказываться на реальных секторах экономики, а не только на финансовой сфере. По ожиданиям Банка России, активный период трансформации начнется во II – начале III квартала этого года, уточнила председатель ЦБ.