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России будет трудно отсудить свои резервы

Случаев успешного оспаривания санкций нет, а судебные разбирательства длятся годами
Екатерина Литова
Глава Банка России Эльвира Набиулина считает блокировку резервов такой большой страны беспрецентным решением / Евгений Разумный / Ведомости

Банк России намерен вернуть золотовалютные резервы страны и будет судиться с теми, кто их заблокировал. Об этом 19 апреля заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «Потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены», – подчеркнула она.

Из $640 млрд золотовалютных резервов страны под заморозкой сейчас находится почти половина – порядка $300 млрд. Санкции против Банка России, замораживающие его активы, ввели США, ЕС, Великобритания, Канада (также ввела санкции отдельно против Набиуллиной), Новая Зеландия, Япония и Южная Корея. Австралия ввела персональные санкции против Набиуллиной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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