России будет трудно отсудить свои резервы

Банк России намерен вернуть золотовалютные резервы страны и будет судиться с теми, кто их заблокировал. Об этом 19 апреля заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «Потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены», – подчеркнула она.