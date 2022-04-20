России будет трудно отсудить свои резервы

России будет трудно отсудить свои резервыСлучаев успешного оспаривания санкций нет, а судебные разбирательства длятся годами
Банк России намерен вернуть золотовалютные резервы страны и будет судиться с теми, кто их заблокировал. Об этом 19 апреля заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «Потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены», – подчеркнула она.
Из $640 млрд золотовалютных резервов страны под заморозкой сейчас находится почти половина – порядка $300 млрд. Санкции против Банка России, замораживающие его активы, ввели США, ЕС, Великобритания, Канада (также ввела санкции отдельно против Набиуллиной), Новая Зеландия, Япония и Южная Корея. Австралия ввела персональные санкции против Набиуллиной.
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