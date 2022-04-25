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«Тинькофф» больше не хочет ассоциироваться с Тиньковым даже в названии

Отвязаться бренду от ассоциации с основателем будет непросто
Екатерина Литова Мария Истомина Наталья Заруцкая
«Тинькофф банк» до конца года проведет ребрендинг, отказавшись от прежнего названия – компания давно готовилась к этому шагу / Донат Сорокин / ТАСС

Минувшая неделя оказалась насыщенной для TCS Group, которой в России принадлежат различные активы одной экосистемы – «Тинькофф банк», «Тинькофф страхование», «Тинькофф мобайл», «Тинькофф капитал» и др. 

22 апреля «Тинькофф банк» сообщил, что «уже давно перерос изначальный смысл именного бренда» и до конца года проведет ребрендинг, отказавшись от прежнего названия, – компания давно готовилась к этому шагу, а последние события сделали это решение еще более актуальным». Основатель и совладелец банка Олег Тиньков несколькими днями ранее высказался против российской спецоперации на Украине. 

В этот же день также стало известно, что бывшие исполнительные директора TCS Group Оливер Хьюз и Павел Федоров работают над запуском нового финтех-проекта Kinetic Finance для операций на рынках Азии, начиная с Филиппин с запуском до конца 2022 г. В перспективе Kinetic Finance может выйти на другие рынки, говорилось в сообщении TCS Group. 31 марта Хьюз и Федоров покинули совет директоров головной компании. В сообщении группы 25 марта отмечалось, что топ-менеджеры переезжают в ОАЭ, так как это «часть продолжающейся широкой реорганизации». Представитель группы не ответил на вопрос, покинули ли Хьюз и Федоров TCS.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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