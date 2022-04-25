«Тинькофф» больше не хочет ассоциироваться с Тиньковым даже в названии

В этот же день также стало известно, что бывшие исполнительные директора TCS Group Оливер Хьюз и Павел Федоров работают над запуском нового финтех-проекта Kinetic Finance для операций на рынках Азии, начиная с Филиппин с запуском до конца 2022 г. В перспективе Kinetic Finance может выйти на другие рынки, говорилось в сообщении TCS Group. 31 марта Хьюз и Федоров покинули совет директоров головной компании. В сообщении группы 25 марта отмечалось, что топ-менеджеры переезжают в ОАЭ, так как это «часть продолжающейся широкой реорганизации». Представитель группы не ответил на вопрос, покинули ли Хьюз и Федоров TCS.