Вклады населения в ВТБ из-за спецоперации сократились

Вклады населения в ВТБ из-за спецоперации сократилисьЭто произошло из-за сильного оттока валюты, хотя в рублях банк вышел в плюс и ждет дальнейшего роста портфеля
Портфель классических сбережений граждан в ВТБ (депозиты, накопительные и текущие счета) во всех валютах стабилизировался после оттоков февраля и достиг 4,75 трлн руб. к 21 апреля. Об этом рассказал в интервью «Ведомостям» зампред правления банка Анатолий Печатников. В январе физлица хранили в банке 5 трлн руб. на депозитах и счетах без учета эскроу, следует из оборотной ведомости ВТБ. Таким образом, эти средства снизились с начала года на 5%, или на 250 млрд руб.
Хотя уровня начала года (около 5 трлн руб.) средства граждан еще не достигли, в ВТБ рассчитывают на дальнейший рост портфеля, отмечает представитель госбанка.
В рублях благодаря высоким ставкам средства физлиц выросли. Если в феврале портфель рублевых сбережений в ВТБ снизился более чем на 100 млрд руб. до 3,5 трлн, то за март вырос до 3,7 трлн руб., сказал Печатников. В апреле рост продолжился – средства населения достигли почти 4 трлн руб. и выросли с начала года более чем на 300 млрд. «Причем в апреле темп прироста нашего портфеля в 5 раз выше, чем в прошлом году», – отметил Печатников.