Вклады населения в ВТБ из-за спецоперации сократились

В рублях благодаря высоким ставкам средства физлиц выросли. Если в феврале портфель рублевых сбережений в ВТБ снизился более чем на 100 млрд руб. до 3,5 трлн, то за март вырос до 3,7 трлн руб., сказал Печатников. В апреле рост продолжился – средства населения достигли почти 4 трлн руб. и выросли с начала года более чем на 300 млрд. «Причем в апреле темп прироста нашего портфеля в 5 раз выше, чем в прошлом году», – отметил Печатников.