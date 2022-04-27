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Вклады населения в ВТБ из-за спецоперации сократились

Это произошло из-за сильного оттока валюты, хотя в рублях банк вышел в плюс и ждет дальнейшего роста портфеля
Екатерина Литова Наталья Заруцкая
Отток ликвидности в кризисы обычно кратковременный / Андрей Гордеев / Ведомости

Портфель классических сбережений граждан в ВТБ (депозиты, накопительные и текущие счета) во всех валютах стабилизировался после оттоков февраля и достиг 4,75 трлн руб. к 21 апреля. Об этом рассказал в интервью «Ведомостям» зампред правления банка Анатолий Печатников. В январе физлица хранили в банке 5 трлн руб. на депозитах и счетах без учета эскроу, следует из оборотной ведомости ВТБ. Таким образом, эти средства снизились с начала года на 5%, или на 250 млрд руб.

Хотя уровня начала года (около 5 трлн руб.) средства граждан еще не достигли, в ВТБ рассчитывают на дальнейший рост портфеля, отмечает представитель госбанка.

В рублях благодаря высоким ставкам средства физлиц выросли. Если в феврале портфель рублевых сбережений в ВТБ снизился более чем на 100 млрд руб. до 3,5 трлн, то за март вырос до 3,7 трлн руб., сказал Печатников. В апреле рост продолжился – средства населения достигли почти 4 трлн руб. и выросли с начала года более чем на 300 млрд. «Причем в апреле темп прироста нашего портфеля в 5 раз выше, чем в прошлом году», – отметил Печатников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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