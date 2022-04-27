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Спрос малого и среднего бизнеса на оборотные кредиты в 10 раз превысил займы на инвестцели

Банки израсходовали уже половину лимита льготной программы на оборот
Антон Козлов
Особая востребованность оборотных средств связана еще и с подорожанием сырья и материалов, которые нужны бизнесу для ведения деятельности / Максим Стулов / Ведомости

Спрос малого и среднего бизнеса на оборотное кредитование по сниженной ставке оказался в 10 раз больше спроса на льготную программу на инвестиционные цели. Это следует из статистики выдач, предоставленной «Ведомостям» Банком России и Корпорацией МСП (КМСП).

В начале марта на фоне введения санкций Центробанк сообщил о запуске двух программ льготного кредитования малых и средних предприятий (МСП) – общий лимит фондирования по ним составил 675 млрд руб. Из них 340 млрд руб. отведено на программу оборотного кредитования (реализует ЦБ) и 335 млрд руб. – на расширенную программу стимулирования кредитования МСП на инвестцели (реализует ЦБ совместно с КМСП). По ним предприниматели могут получить краткосрочные (до одного года) и среднесрочные (до трех лет) кредиты по ставкам 15% для малого и 13,5% для среднего бизнеса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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