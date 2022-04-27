Спрос малого и среднего бизнеса на оборотные кредиты в 10 раз превысил займы на инвестцели

В начале марта на фоне введения санкций Центробанк сообщил о запуске двух программ льготного кредитования малых и средних предприятий (МСП) – общий лимит фондирования по ним составил 675 млрд руб. Из них 340 млрд руб. отведено на программу оборотного кредитования (реализует ЦБ) и 335 млрд руб. – на расширенную программу стимулирования кредитования МСП на инвестцели (реализует ЦБ совместно с КМСП). По ним предприниматели могут получить краткосрочные (до одного года) и среднесрочные (до трех лет) кредиты по ставкам 15% для малого и 13,5% для среднего бизнеса.