Газета
Финансы Эксклюзивно по подписке

К каким облигациям стоит присмотреться инвестору

На рынке есть ряд бумаг, которые сильно отстали от ралли в ОФЗ
Инга Сангалова
Инвесторам при принятии решения необходимо учитывать, что, по официальным прогнозам, инфляция за 2022 г. превысит 20% / Евгений Разумный / Ведомости

Российский долговой рынок постепенно возвращается к своим «доспецоперационным» уровням. Ценовой индекс гособлигаций (ОФЗ) на Мосбирже практически вернулся до уровней начала февраля. Бескупонная доходность ОФЗ в зависимости от срока до погашения составляет сейчас от 9,82 до 13,79%. Ценовой индекс корпоративных облигаций Мосбиржи RUCBICP из-за повышенных рисков пока не дотягивает до своих уровней начала февраля примерно 5 п. п., а кредитные спреды к ОФЗ остаются расширенными во всех эшелонах, отмечает аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев.

Ставки на рынке рублевых облигаций снизились с момента возобновления торгов в марте – доходности ОФЗ упали на 5–6 п. п., чему способствовали ожидания смягчения политики ЦБ, говорит старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Рынок уже заложил в котировки возвращение ключевой ставки к 10% в ближайшие месяцы, в связи с чем потенциал дальнейшего снижения доходности ОФЗ с фиксированным купоном невелик. Сейчас стоит обратить внимание на инструменты ряда эмитентов, еще не успевших восстановиться вслед за ОФЗ. Например, на облигации Белоруссии и некоторых корпоративных заемщиков.

В корпоративном сегменте обороты торгов низкие и наблюдается расширение премии за риск, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Игорь Галактионов. Первичный рынок только начал выходить из анабиоза, отдельные зрелые эмитенты постепенно начинают собирать книги заявок, пытаясь получить более-менее комфортную доходность, отмечает эксперт. Для инвесторов есть ряд бумаг с привлекательной доходностью, которая выглядит справедливой компенсацией за риск, говорит Галактионов. Но сегодняшний рынок предъявляет гораздо более строгие требования к компетенции инвестора – важно понимать, что происходит с эмитентами и какие риски могут реализоваться в негативном сценарии, резюмирует эксперт.

Вы видите 17% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных