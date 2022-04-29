К каким облигациям стоит присмотреться инвестору

Ставки на рынке рублевых облигаций снизились с момента возобновления торгов в марте – доходности ОФЗ упали на 5–6 п. п., чему способствовали ожидания смягчения политики ЦБ, говорит старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Рынок уже заложил в котировки возвращение ключевой ставки к 10% в ближайшие месяцы, в связи с чем потенциал дальнейшего снижения доходности ОФЗ с фиксированным купоном невелик. Сейчас стоит обратить внимание на инструменты ряда эмитентов, еще не успевших восстановиться вслед за ОФЗ. Например, на облигации Белоруссии и некоторых корпоративных заемщиков.