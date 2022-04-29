К каким облигациям стоит присмотреться инвестору

К каким облигациям стоит присмотреться инвесторуНа рынке есть ряд бумаг, которые сильно отстали от ралли в ОФЗ
Российский долговой рынок постепенно возвращается к своим «доспецоперационным» уровням. Ценовой индекс гособлигаций (ОФЗ) на Мосбирже практически вернулся до уровней начала февраля. Бескупонная доходность ОФЗ в зависимости от срока до погашения составляет сейчас от 9,82 до 13,79%. Ценовой индекс корпоративных облигаций Мосбиржи RUCBICP из-за повышенных рисков пока не дотягивает до своих уровней начала февраля примерно 5 п. п., а кредитные спреды к ОФЗ остаются расширенными во всех эшелонах, отмечает аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев.
Ставки на рынке рублевых облигаций снизились с момента возобновления торгов в марте – доходности ОФЗ упали на 5–6 п. п., чему способствовали ожидания смягчения политики ЦБ, говорит старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Рынок уже заложил в котировки возвращение ключевой ставки к 10% в ближайшие месяцы, в связи с чем потенциал дальнейшего снижения доходности ОФЗ с фиксированным купоном невелик. Сейчас стоит обратить внимание на инструменты ряда эмитентов, еще не успевших восстановиться вслед за ОФЗ. Например, на облигации Белоруссии и некоторых корпоративных заемщиков.
В корпоративном сегменте обороты торгов низкие и наблюдается расширение премии за риск, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Игорь Галактионов. Первичный рынок только начал выходить из анабиоза, отдельные зрелые эмитенты постепенно начинают собирать книги заявок, пытаясь получить более-менее комфортную доходность, отмечает эксперт. Для инвесторов есть ряд бумаг с привлекательной доходностью, которая выглядит справедливой компенсацией за риск, говорит Галактионов. Но сегодняшний рынок предъявляет гораздо более строгие требования к компетенции инвестора – важно понимать, что происходит с эмитентами и какие риски могут реализоваться в негативном сценарии, резюмирует эксперт.