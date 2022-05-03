Какие акции покупать в мае

В этом году с января по апрель все мировые индексы снизились: Dow Jones Industrial потерял 8,7%, а S&P 500 – 12,3%. Сильно просели и технологические компании: индекс NASDAQ Composite с начала года потерял 19,6%. Индекс Мосбиржи за это время упал на 36,5%, а его долларовый аналог, индекс РТС, – на 33,4%. Инвесторам сейчас хватает поводов для беспокойства: геополитические риски, беспрецедентные санкции, инфляция и рост процентных ставок. Несмотря на это, среди российских бумаг, на которые стоит обратить внимание в мае, опрошенные «Ведомостями» аналитики выделяют «Норникель», «Лукойл» и «Полюс», среди иностранных – Apple, Microsoft и Visa.