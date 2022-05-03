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Какие акции покупать в мае

На рынке начинается сезонный период снижения доходов от инвестиций
Инга Сангалова
Андрей Гордеев / Ведомости

Инвестиционная стратегия «продажи в мае» возникла несколько столетий назад в Англии, когда торговцы и банкиры в финансовом районе Лондона, заметив, что доход от инвестиций летом обычно снижается, предпочитали отдых в загородных усадьбах. Каждый год с наступлением мая аналитики оценивают статистические данные в попытке спрогнозировать доходность в этом месяце, но в итоге сходятся, что история не повторяется, и рекомендуют долгосрочным инвесторам прежде всего следовать своим инвестиционным планам.

В этом году с января по апрель все мировые индексы снизились: Dow Jones Industrial потерял 8,7%, а S&P 500 – 12,3%. Сильно просели и технологические компании: индекс NASDAQ Composite с начала года потерял 19,6%. Индекс Мосбиржи за это время упал на 36,5%, а его долларовый аналог, индекс РТС, – на 33,4%. Инвесторам сейчас хватает поводов для беспокойства: геополитические риски, беспрецедентные санкции, инфляция и рост процентных ставок. Несмотря на это, среди российских бумаг, на которые стоит обратить внимание в мае, опрошенные «Ведомостями» аналитики выделяют «Норникель», «Лукойл» и «Полюс», среди иностранных – Apple, Microsoft и Visa.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных