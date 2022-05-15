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Индия запрещает экспорт пшеницы, за исключением зерна для бедных соседей

Это приведет к росту цен на зерно
Глеб Мишутин
В целом влияние экспортных ограничений Индии на мировые цены на пшеницу будет однозначно в сторону их роста / NARINDER NANU / AFP

Министр торговли Индии Б. В. Р. Субраманьям разъяснил индийским СМИ 15 мая, что введенный 13 мая правительственный запрет на экспорт пшеницы из Индии не будет тотальным. Поставки пшеницы будут производиться в интересах продовольственной безопасности соседних стран – Непала, Бангладеш и Шри-Ланки (последняя находится в состоянии острого экономического и политического кризиса). Кроме того, правительство позволит частным компаниям выполнить уже имеющиеся обязательства по экспорту почти 4,3 млн т пшеницы до июля этого года, пишет индийская газета The Economic Times. В апреле Индия экспортировала 1 млн т пшеницы.

Индийское правительство объявило 13 мая запрет на экспорт пшеницы из страны, мотивируя это быстрым ростом мировых цен на продовольствие. Кроме того, в Индии уже несколько недель стоит рекордная жара, местами превышающая 45 градусов Цельсия, что может отрицательно сказаться на новом урожае. Ранее, после начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине и резкого падения экспорта украинской пшеницы, многие выражали надежду, что Индия, где в прошлом году был собран один из рекордных урожаев пшеницы в 109 млн т, сможет заместить украинский экспорт в странах Ближнего Востока. Буквально за день до введения запрета на экспорт, 12 мая, The Economic Times сообщала о том, что индийские делегации скоро обсудят вопросы экспорта пшеницы с Марокко, Тунисом, Алжиром, Ливаном, Турцией, Вьетнамом, Индонезией и Филиппинами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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