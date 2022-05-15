Индия запрещает экспорт пшеницы, за исключением зерна для бедных соседей

Индия запрещает экспорт пшеницы, за исключением зерна для бедных соседейЭто приведет к росту цен на зерно
Министр торговли Индии Б. В. Р. Субраманьям разъяснил индийским СМИ 15 мая, что введенный 13 мая правительственный запрет на экспорт пшеницы из Индии не будет тотальным. Поставки пшеницы будут производиться в интересах продовольственной безопасности соседних стран – Непала, Бангладеш и Шри-Ланки (последняя находится в состоянии острого экономического и политического кризиса). Кроме того, правительство позволит частным компаниям выполнить уже имеющиеся обязательства по экспорту почти 4,3 млн т пшеницы до июля этого года, пишет индийская газета The Economic Times. В апреле Индия экспортировала 1 млн т пшеницы.
Индийское правительство объявило 13 мая запрет на экспорт пшеницы из страны, мотивируя это быстрым ростом мировых цен на продовольствие. Кроме того, в Индии уже несколько недель стоит рекордная жара, местами превышающая 45 градусов Цельсия, что может отрицательно сказаться на новом урожае. Ранее, после начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине и резкого падения экспорта украинской пшеницы, многие выражали надежду, что Индия, где в прошлом году был собран один из рекордных урожаев пшеницы в 109 млн т, сможет заместить украинский экспорт в странах Ближнего Востока. Буквально за день до введения запрета на экспорт, 12 мая, The Economic Times сообщала о том, что индийские делегации скоро обсудят вопросы экспорта пшеницы с Марокко, Тунисом, Алжиром, Ливаном, Турцией, Вьетнамом, Индонезией и Филиппинами.