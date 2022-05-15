Индия запрещает экспорт пшеницы, за исключением зерна для бедных соседей

Индийское правительство объявило 13 мая запрет на экспорт пшеницы из страны, мотивируя это быстрым ростом мировых цен на продовольствие. Кроме того, в Индии уже несколько недель стоит рекордная жара, местами превышающая 45 градусов Цельсия, что может отрицательно сказаться на новом урожае. Ранее, после начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине и резкого падения экспорта украинской пшеницы, многие выражали надежду, что Индия, где в прошлом году был собран один из рекордных урожаев пшеницы в 109 млн т, сможет заместить украинский экспорт в странах Ближнего Востока. Буквально за день до введения запрета на экспорт, 12 мая, The Economic Times сообщала о том, что индийские делегации скоро обсудят вопросы экспорта пшеницы с Марокко, Тунисом, Алжиром, Ливаном, Турцией, Вьетнамом, Индонезией и Филиппинами.