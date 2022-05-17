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ЦБ предлагает на два дня останавливать зачисление денег на счета мошенников

Но не все банкиры согласны, что этого срока достаточно, чтобы клиент осознал намерение украсть у него средства
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости

Банк России и банковское сообщество уже больше полугода обсуждают способы борьбы с дропперами – посредниками, через счета которых мошенники затем обналичивают похищенные у граждан деньги. В этот раз Банк России предлагает обязать банки на два дня приостанавливать зачисление денег на счета, которые находятся в базе данных о переводах денег без согласия клиента. Об этом рассказал директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров в Telegram-канале регулятора.

Сейчас по закону банк может осуществлять перевод в течение трех рабочих дней (но обычно деньги зачисляются мгновенно) – таким образом, предложение регулятора не нарушает действующее законодательство и права добросовестных граждан. Проект предложений подготовлен по итогам многочисленных дискуссий с участниками рынка и учитывает их пожелания, уточнил Уваров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных