ЦБ предлагает на два дня останавливать зачисление денег на счета мошенников

Банк России и банковское сообщество уже больше полугода обсуждают способы борьбы с дропперами – посредниками, через счета которых мошенники затем обналичивают похищенные у граждан деньги. В этот раз Банк России предлагает обязать банки на два дня приостанавливать зачисление денег на счета, которые находятся в базе данных о переводах денег без согласия клиента. Об этом рассказал директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров в Telegram-канале регулятора.