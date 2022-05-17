ЦБ предлагает на два дня останавливать зачисление денег на счета мошенников

ЦБ предлагает на два дня останавливать зачисление денег на счета мошенниковНо не все банкиры согласны, что этого срока достаточно, чтобы клиент осознал намерение украсть у него средства
Банк России и банковское сообщество уже больше полугода обсуждают способы борьбы с дропперами – посредниками, через счета которых мошенники затем обналичивают похищенные у граждан деньги. В этот раз Банк России предлагает обязать банки на два дня приостанавливать зачисление денег на счета, которые находятся в базе данных о переводах денег без согласия клиента. Об этом рассказал директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров в Telegram-канале регулятора.
Сейчас по закону банк может осуществлять перевод в течение трех рабочих дней (но обычно деньги зачисляются мгновенно) – таким образом, предложение регулятора не нарушает действующее законодательство и права добросовестных граждан. Проект предложений подготовлен по итогам многочисленных дискуссий с участниками рынка и учитывает их пожелания, уточнил Уваров.