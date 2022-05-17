Стоит ли сейчас инвестировать в недвижимость

Российские инвесторы чаще всего приобретают коммерческую недвижимость (офисную, складскую, торговую), которая сдается в аренду. Больше всего инвестируют в офисы, а в последние годы начал расти интерес к складской недвижимости, тогда как торговая недвижимость стала менее привлекательным активом, отмечают эксперты. В объеме инвестиций в коммерческую недвижимость около 40% всех сделок происходит в сегменте офисов, отмечает директор департамента рынков капитала Nikoliers Денис Платов. По его словам, растущий с 2019 г. интерес инвесторов к складским объектам объясняется двумя факторами – развитием электронной коммерции и премией в ставке капитализации в 2–3% против офисов и ритейла на тот момент. За последние три года в складах заключили сделок на 32% от объема инвестиций, при этом в 2021 г. складской сегмент стал самым популярным – в него вложили 41% всех инвестиций за год, добавляет эксперт. Порядка 60% составляют инвестиции в площадки под жилые объекты, говорит генеральный директор Accent Capital Марина Харитонова. Она добавляет, что на фоне неопределенности этот сегмент продолжит удерживать лидерство до конца 2022 г. – девелоперам важно пополнять свой земельный фонд. Но по итогам 2022 г. темпы инвестирования, по мнению Харитоновой, все-таки замедлятся.