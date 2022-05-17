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Стоит ли сейчас инвестировать в недвижимость

Доходность от этого вида инвестиций может обыграть инфляцию, но на горизонте как минимум пяти лет
Инга Сангалова Дарья Молоткова
Неопределенная экономическая и политическая ситуация, а также очень высокая стоимость банковского финансирования после повышения ключевой ставки ЦБ станут препятствием для роста инвестирования в недвижимость / Андрей Гордеев / Ведомости

Недвижимость – традиционный вид альтернативных инвестиций в России, который призван защитить от инфляции. За I квартал общий размер инвестиций в коммерческую недвижимость, которая является основным объектом вложений, достиг рекордных за всю историю наблюдений 101,8 млрд руб., что в 2 раза выше аналогичного периода прошлого года (51,9 млрд руб.)., свидетельствуют данные Knight Frank. Но повторить или побить установленный рекорд в следующих кварталах будет сложнее – инвестиционная активность снизилась после резкого удорожания финансирования из-за роста ставок в экономике и ее грядущей перестройки.

Российские инвесторы чаще всего приобретают коммерческую недвижимость (офисную, складскую, торговую), которая сдается в аренду. Больше всего инвестируют в офисы, а в последние годы начал расти интерес к складской недвижимости, тогда как торговая недвижимость стала менее привлекательным активом, отмечают эксперты. В объеме инвестиций в коммерческую недвижимость около 40% всех сделок происходит в сегменте офисов, отмечает директор департамента рынков капитала Nikoliers Денис Платов. По его словам, растущий с 2019 г. интерес инвесторов к складским объектам объясняется двумя факторами – развитием электронной коммерции и премией в ставке капитализации в 2–3% против офисов и ритейла на тот момент. За последние три года в складах заключили сделок на 32% от объема инвестиций, при этом в 2021 г. складской сегмент стал самым популярным – в него вложили 41% всех инвестиций за год, добавляет эксперт. Порядка 60% составляют инвестиции в площадки под жилые объекты, говорит генеральный директор Accent Capital Марина Харитонова. Она добавляет, что на фоне неопределенности этот сегмент продолжит удерживать лидерство до конца 2022 г. – девелоперам важно пополнять свой земельный фонд. Но по итогам 2022 г. темпы инвестирования, по мнению Харитоновой, все-таки замедлятся.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных