«ФК Открытие» и «Траст» возместят семье Минцев часть судебных затрат

«ФК Открытие» и «Траст» возместят семье Минцев часть судебных затратБанкам было отказано в их дополнительных требованиях, поэтому Минцы смогли рассчитывать на промежуточную компенсацию
В Высоком суде Лондона продолжается почти трехлетняя тяжба банков «Траст» и «ФК Открытие» с основателем О1 Group Борисом Минцем и его сыновьями: банки хотят взыскать с Минцев $700 млн из-за мошеннических сделок, которые проводились незадолго до санации «ФК Открытие». В ходе одного из слушаний суд постановил банкам возместить Минцам суммарно 580 000 фунтов стерлингов (около 42,2 млн руб.) судебных расходов, следует из решения суда, с которым ознакомились «Ведомости».
Суд вынес решение в пользу Минцев после того, как отказался удовлетворить два заявления банков: они просили суд дать им возможность внести дополнения в свое основное исковое заявление, а также в упрощенном порядке взыскать с Минцев убытки (без проведения полноценного разбирательства), так как ранее Лондонский международный арбитражный суд (LCIA) признал наличие у Минцев мотива в совершении невыгодных для банка сделок.