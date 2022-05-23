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«ФК Открытие» и «Траст» возместят семье Минцев часть судебных затрат

Банкам было отказано в их дополнительных требованиях, поэтому Минцы смогли рассчитывать на промежуточную компенсацию
Екатерина Литова
Суд вынес решение в пользу Минцев после того, как отказался удовлетворить два заявления банков / Денис Абрамов / Ведомости

В Высоком суде Лондона продолжается почти трехлетняя тяжба банков «Траст» и «ФК Открытие» с основателем О1 Group Борисом Минцем и его сыновьями: банки хотят взыскать с Минцев $700 млн из-за мошеннических сделок, которые проводились незадолго до санации «ФК Открытие». В ходе одного из слушаний суд постановил банкам возместить Минцам суммарно 580 000 фунтов стерлингов (около 42,2 млн руб.) судебных расходов, следует из решения суда, с которым ознакомились «Ведомости».

Суд вынес решение в пользу Минцев после того, как отказался удовлетворить два заявления банков: они просили суд дать им возможность внести дополнения в свое основное исковое заявление, а также в упрощенном порядке взыскать с Минцев убытки (без проведения полноценного разбирательства), так как ранее Лондонский международный арбитражный суд (LCIA) признал наличие у Минцев мотива в совершении невыгодных для банка сделок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных