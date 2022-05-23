«ФК Открытие» и «Траст» возместят семье Минцев часть судебных затрат

Суд вынес решение в пользу Минцев после того, как отказался удовлетворить два заявления банков: они просили суд дать им возможность внести дополнения в свое основное исковое заявление, а также в упрощенном порядке взыскать с Минцев убытки (без проведения полноценного разбирательства), так как ранее Лондонский международный арбитражный суд (LCIA) признал наличие у Минцев мотива в совершении невыгодных для банка сделок.