Инвесторам вновь можно играть на понижение

Инвесторам вновь можно играть на понижениеНо снятие ограничений вряд ли добавит рынку дополнительной ликвидности, считают эксперты
С 1 июня российским инвесторам вновь разрешено открывать короткие позиции, так называемые шорты, а также совершать сделки с валютой на заемные деньги (торговля с плечом). Правда, ЦБ решил вплоть до 31 декабря уменьшить размер кредитного плеча, которое брокер может предоставить клиенту для совершения валютных сделок.
Разрешение шортов – это риск локального увеличения продаж бумаг, которое может привести к просадкам котировок, пишут аналитики брокера «ВТБ мои инвестиции». Но динамика рынка 1 июня в сравнении с прошлым торговым днем особо не изменилась. Индекс Мосбиржи в течение дня рос на 0,8%, закрывшись на этом же уровне, тогда как по итогам 31 мая он просел на 1,86%. Долларовый РТС вырос на 1,1%.
Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам