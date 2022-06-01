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Инвесторам вновь можно играть на понижение

Но снятие ограничений вряд ли добавит рынку дополнительной ликвидности, считают эксперты
Екатерина Литова
Инвесторам вновь можно играть на понижение: под прицелом будут акции компаний, пострадавших от санкций и тех, в рост которых рынок не верит. Но снятие ограничений вряд ли добавит дополнительной ликвидности, считают эксперты / Андрей Гордеев / Ведомости

С 1 июня российским инвесторам вновь разрешено открывать короткие позиции, так называемые шорты, а также совершать сделки с валютой на заемные деньги (торговля с плечом). Правда, ЦБ решил вплоть до 31 декабря уменьшить размер кредитного плеча, которое брокер может предоставить клиенту для совершения валютных сделок.

Разрешение шортов – это риск локального увеличения продаж бумаг, которое может привести к просадкам котировок, пишут аналитики брокера «ВТБ мои инвестиции». Но динамика рынка 1 июня в сравнении с прошлым торговым днем особо не изменилась. Индекс Мосбиржи в течение дня рос на 0,8%, закрывшись на этом же уровне, тогда как по итогам 31 мая он просел на 1,86%. Долларовый РТС вырос на 1,1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных