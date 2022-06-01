Инвесторам вновь можно играть на понижение

Разрешение шортов – это риск локального увеличения продаж бумаг, которое может привести к просадкам котировок, пишут аналитики брокера «ВТБ мои инвестиции». Но динамика рынка 1 июня в сравнении с прошлым торговым днем особо не изменилась. Индекс Мосбиржи в течение дня рос на 0,8%, закрывшись на этом же уровне, тогда как по итогам 31 мая он просел на 1,86%. Долларовый РТС вырос на 1,1%.