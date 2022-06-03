Где инвестору сейчас искать дивидендную доходность

На 31 мая лишь 10 компаний из индекса Мосбиржи (всего там 43 бумаги) объявили о выплате с мая по июль дивидендов за 2021 г. – на это время ранее приходилась основная часть выплат, пишут аналитики SberCIB в своем обзоре (есть у «Ведомостей»). 15 компаний отказались от выплат либо перенесли решение на более поздний срок, ссылаясь на неопределенность из-за санкций, потребность в оборотном капитале для обеспечения текущей деятельности, рост стоимости кредитования и повышенные риски.