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Крупные банки надеются прожить 2022 год без докапитализации

Но вот наличие такой возможности у всего сектора маловероятно, считают эксперты
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости

Два крупнейших российских банка – Сбербанк и ВТБ – надеются обойтись в 2022 г. без докапитализации. 

Сбербанк уже сформировал большую часть резервов, сообщил первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. «Наша команда делает все для того, чтобы вопрос о пополнении капитала Сбербанка не встал ни в этом году, ни в следующем. И у нас есть уверенность, что мы сможем это сделать. Посчитайте сами: в прошлом году мы заработали свыше 1,2 трлн руб. прибыли. Большую часть резервов мы уже сформировали», – заявил банкир в интервью «Интерфаксу».

Председатель правления ВТБ Андрей Костин считает, что ситуацию с убытками в банковском секторе из-за санкций можно «починить» без масштабной докапитализации банковского сектора живыми деньгами. «Нам достаточно временного отказа от ряда норм «Базеля III» при сохранении в целом современных подходов, в том числе ПВР (подход к оценке величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов). Это позволит обойтись без докапитализации, и за следующие три-пять лет банки опять смогут нарастить капитал до прежнего уровня», – сказал он в интервью «Коммерсанту». В конце мая он уже предлагал такое решение: отказ банков от надбавок к достаточности капитала высвободит дополнительные 3,3 трлн руб. для системы. Если брать только ВТБ – это поможет ему высвободить 550 млрд руб., оценивал госбанкир.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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