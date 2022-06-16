Крупные банки надеются прожить 2022 год без докапитализации

Крупные банки надеются прожить 2022 год без докапитализацииНо вот наличие такой возможности у всего сектора маловероятно, считают эксперты
Сбербанк уже сформировал большую часть резервов, сообщил первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. «Наша команда делает все для того, чтобы вопрос о пополнении капитала Сбербанка не встал ни в этом году, ни в следующем. И у нас есть уверенность, что мы сможем это сделать. Посчитайте сами: в прошлом году мы заработали свыше 1,2 трлн руб. прибыли. Большую часть резервов мы уже сформировали», – заявил банкир в интервью «Интерфаксу».
Председатель правления ВТБ Андрей Костин считает, что ситуацию с убытками в банковском секторе из-за санкций можно «починить» без масштабной докапитализации банковского сектора живыми деньгами. «Нам достаточно временного отказа от ряда норм «Базеля III» при сохранении в целом современных подходов, в том числе ПВР (подход к оценке величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов). Это позволит обойтись без докапитализации, и за следующие три-пять лет банки опять смогут нарастить капитал до прежнего уровня», – сказал он в интервью «Коммерсанту». В конце мая он уже предлагал такое решение: отказ банков от надбавок к достаточности капитала высвободит дополнительные 3,3 трлн руб. для системы. Если брать только ВТБ – это поможет ему высвободить 550 млрд руб., оценивал госбанкир.