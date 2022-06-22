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Стоит ли покупать сейчас акции продуктовых ритейлеров

Бумаги «Магнита» и X5 Group могут спасти от инфляции и устоять во время падения рынка, но в долгосрочной перспективе
Инга Сангалова
Евгений Разумный / Ведомости

Компании, производящие или распространяющие товары первой необходимости – продукты питания, напитки, средства гигиены, некоторые предметы домашнего обихода, – традиционно в периоды спада экономики и высокой инфляции чувствуют себя значительно лучше остальных производителей и ритейлеров. Акции таких компаний признаются защитными, отмечают опрошенные «Ведомостями» эксперты: они генерируют стабильный денежный поток и предсказуемую прибыль в условиях как сильной, так и слабой экономики.

Ритейлеры способны оперативно перекладывать инфляционные процессы на потребителя, поэтому данный сектор считается защитным, говорит инвестиционный консультант ФГ «Финам» Иван Пуховой. Но с ростом выручки (за счет повышения цен) растут и затраты (закупочные цены), а значит, прибыльность данных компаний может оставаться на том же уровне либо незначительно снижаться. Сектор продуктового ритейла защищает от инфляции, поскольку рост цен приводит к росту среднего чека торговых сетей, что должно позитивно влиять на рентабельность компаний, объясняет эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных