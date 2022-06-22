Стоит ли покупать сейчас акции продуктовых ритейлеров

Ритейлеры способны оперативно перекладывать инфляционные процессы на потребителя, поэтому данный сектор считается защитным, говорит инвестиционный консультант ФГ «Финам» Иван Пуховой. Но с ростом выручки (за счет повышения цен) растут и затраты (закупочные цены), а значит, прибыльность данных компаний может оставаться на том же уровне либо незначительно снижаться. Сектор продуктового ритейла защищает от инфляции, поскольку рост цен приводит к росту среднего чека торговых сетей, что должно позитивно влиять на рентабельность компаний, объясняет эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев.