Стоит ли покупать сейчас акции продуктовых ритейлеров

Стоит ли покупать сейчас акции продуктовых ритейлеровБумаги «Магнита» и X5 Group могут спасти от инфляции и устоять во время падения рынка, но в долгосрочной перспективе
Компании, производящие или распространяющие товары первой необходимости – продукты питания, напитки, средства гигиены, некоторые предметы домашнего обихода, – традиционно в периоды спада экономики и высокой инфляции чувствуют себя значительно лучше остальных производителей и ритейлеров. Акции таких компаний признаются защитными, отмечают опрошенные «Ведомостями» эксперты: они генерируют стабильный денежный поток и предсказуемую прибыль в условиях как сильной, так и слабой экономики.
Ритейлеры способны оперативно перекладывать инфляционные процессы на потребителя, поэтому данный сектор считается защитным, говорит инвестиционный консультант ФГ «Финам» Иван Пуховой. Но с ростом выручки (за счет повышения цен) растут и затраты (закупочные цены), а значит, прибыльность данных компаний может оставаться на том же уровне либо незначительно снижаться. Сектор продуктового ритейла защищает от инфляции, поскольку рост цен приводит к росту среднего чека торговых сетей, что должно позитивно влиять на рентабельность компаний, объясняет эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев.