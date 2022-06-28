ФАС предложила привязать цены на газ в России к споту

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила с 2024 г. перевести поставки газа для промышленных потребителей природного газа и сжиженных углеводородных газов на «ценовой ориентир биржевых региональных индексов». «Потребителям газа важна прозрачность механизма формирования цен на рынке и их предсказуемость. Такую возможность дает появление биржевого индекса», – говорится в релизе ведомства от 28 июня.