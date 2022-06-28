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ФАС предложила привязать цены на газ в России к споту

Но для этого сначала надо добиться ликвидности на биржевых торгах газом
Матвей Катков Александр Волобуев
С 1 июля 2022 г. цена газа «Газпрома» для промышленных потребителей вырастет на 5% / Сергей Портер / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила с 2024 г. перевести поставки газа для промышленных потребителей природного газа и сжиженных углеводородных газов на «ценовой ориентир биржевых региональных индексов». «Потребителям газа важна прозрачность механизма формирования цен на рынке и их предсказуемость. Такую возможность дает появление биржевого индекса», – говорится в релизе ведомства от 28 июня.

Представитель ФАС пояснил «Ведомостям», что эта инициатива выдвинута в рамках Национального плана по развитию конкуренции до 2026 г. (утвержден правительством в сентябре 2021 г.).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных