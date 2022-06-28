ФАС предложила привязать цены на газ в России к споту

ФАС предложила привязать цены на газ в России к спотуНо для этого сначала надо добиться ликвидности на биржевых торгах газом
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила с 2024 г. перевести поставки газа для промышленных потребителей природного газа и сжиженных углеводородных газов на «ценовой ориентир биржевых региональных индексов». «Потребителям газа важна прозрачность механизма формирования цен на рынке и их предсказуемость. Такую возможность дает появление биржевого индекса», – говорится в релизе ведомства от 28 июня.
Представитель ФАС пояснил «Ведомостям», что эта инициатива выдвинута в рамках Национального плана по развитию конкуренции до 2026 г. (утвержден правительством в сентябре 2021 г.).
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