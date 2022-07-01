У акций «Газпрома» все меньше перспектив роста

В двух крупнейших российских компаниях российского ТЭКа в четверг прошли годовые собрания акционеров. Акционеры «Роснефти» утвердили выплату рекордных дивидендов за 2021 г. Суммарный дивиденд на акцию составит 41,66 руб., общая сумма средств на выплату дивидендов – 441,5 млрд руб., что соответствует 50% чистой прибыли по МСФО. А вот акционеры «Газпрома» неприятно удивили держателей бумаг: компания не будет платить дивиденды за 2021 г. на фоне рекомендаций совета директоров распределить прибыль. При этом она выплатит в бюджет временную надбавку к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в размере 1,2 трлн руб., что фактически равно предложенным ранее дивидендам.