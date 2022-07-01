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У акций «Газпрома» все меньше перспектив роста

Компания отказалась выплатить рекордные дивиденды, заплатит повышенный НДПИ, а также сокращает объем экспорта
Екатерина Литова Матвей Катков
Аналитики ставят акции «Газпрома» на пересмотр, при этом внезапный отказ от дивидендов затрудняет прогнозируемость стоимости компаний / Максим Стулов / Ведомости

В двух крупнейших российских компаниях российского ТЭКа в четверг прошли годовые собрания акционеров. Акционеры «Роснефти» утвердили выплату рекордных дивидендов за 2021 г. Суммарный дивиденд на акцию составит 41,66 руб., общая сумма средств на выплату дивидендов – 441,5 млрд руб., что соответствует 50% чистой прибыли по МСФО. А вот акционеры «Газпрома» неприятно удивили держателей бумаг: компания не будет платить дивиденды за 2021 г. на фоне рекомендаций совета директоров распределить прибыль. При этом она выплатит в бюджет временную надбавку к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в размере 1,2 трлн руб., что фактически равно предложенным ранее дивидендам.

Совет директоров в мае рекомендовал акционерам выплатить 52,53 руб. дивидендов на акцию. Общая сумма должна была составить 1,24 трлн руб. (50% от скорректированной чистой прибыли компании по МСФО) и стать рекордной для всего российского фондового рынка. Дивидендная доходность оценивалась аналитиками на уровне 18%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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