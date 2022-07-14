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Валютизация пассивов банков движется к минимумам 2007 года

Это происходит несмотря на рост средств граждан в валюте
Екатерина Литова
Комиссию за хранение валют недружественных стран вводят многие крупные банки / Максим Стулов / Ведомости

Валютизация розничного депозитного портфеля банков в мае продолжила движение к историческому минимуму, который наблюдался в 2007 г. и составлял 12,9%, пишет в своем обзоре Банк России: в мае доля валютных депозитов россиян была равна 14% против 15,2% в апреле. Все средства граждан в банках в мае составили 33,26 трлн руб. (входят рублевые и валютные вклады, текущие счета), следует из статистики ЦБ. Таким образом, размер валютной части депозитного портфеля сектора сейчас 4,66 трлн в рублевом эквиваленте.

Девалютизация обусловлена в том числе продолжающимся укреплением рубля, пишет ЦБ. За апрель – июнь российская валюта укрепилась к доллару на 38,2%, к евро – на 36,5%, отмечал ранее регулятор.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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