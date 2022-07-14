Валютизация пассивов банков движется к минимумам 2007 года

Валютизация розничного депозитного портфеля банков в мае продолжила движение к историческому минимуму, который наблюдался в 2007 г. и составлял 12,9%, пишет в своем обзоре Банк России: в мае доля валютных депозитов россиян была равна 14% против 15,2% в апреле. Все средства граждан в банках в мае составили 33,26 трлн руб. (входят рублевые и валютные вклады, текущие счета), следует из статистики ЦБ. Таким образом, размер валютной части депозитного портфеля сектора сейчас 4,66 трлн в рублевом эквиваленте.