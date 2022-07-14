«СПБ биржа» и брокеры подвели первые итоги торгов гонконгскими акциями

Российские брокеры постепенно запускают для частных инвесторов торги бумагами с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже (HKEX). Объем сделок в режиме основных торгов с 11 по 14 июля составил 43,4 млн гонконгских долларов (HKD, эквивалентно 322,19 млн руб.), говорит представитель «СПБ биржи». Инвесторы совершили 12 200 сделок, они заключались со всеми 12 ценными бумагами, уточнил он. С 11 июля доступ к новым инструментам своим клиентам дали «БКС мир инвестиций», с 12 июля – «Тинькофф инвестиции», с 13 июля – «Фридом финанс».