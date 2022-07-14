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«СПБ биржа» и брокеры подвели первые итоги торгов гонконгскими акциями

Пока инвесторы выбирают известные им компании – Alibaba, Tencent, Xiaomi
Инга Сангалова
По результатам первых дней торгов инвесторы с энтузиазмом восприняли возможность проводить операции с новыми финансовыми инструментами / Anthony WALLACE / AFP

Российские брокеры постепенно запускают для частных инвесторов торги бумагами с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже (HKEX). Объем сделок в режиме основных торгов с 11 по 14 июля составил 43,4 млн гонконгских долларов (HKD, эквивалентно 322,19 млн руб.), говорит представитель «СПБ биржи». Инвесторы совершили 12 200 сделок, они заключались со всеми 12 ценными бумагами, уточнил он. С 11 июля доступ к новым инструментам своим клиентам дали «БКС мир инвестиций», с 12 июля – «Тинькофф инвестиции», с 13 июля – «Фридом финанс».

Инвесторам на первой стадии доступно пять IT-компаний (Alibaba, JD.com, Meituan, Tencent, Xiaomi), две компании из сектора недвижимости и строительства (CK Asset и Country Garden), две – из сектора потребительских товаров (Sands China и WH Group), конгломерат CK Hutchison, промышленная Sunny Optical Technology и биофармацевтическая Sino Biopharmaceutical. Акции этих эмитентов доступны без прохождения тестирования по иностранным бумагам для неквалифицированного инвестора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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