Когда американский фондовый рынок нащупает дно

Американский индекс S&P 500 упал с пиков начала года на 24% к 16 июня, но после этого тренд изменился, и инвесторы начали покупать акции: за месяц индекс вырос на 6,2% до 3863,16 пункта. Столь сильного падения, которое испытал рынок акций США в первые полгода 2022 г., не было с 1970 г.: тогда индекс S&P 500 упал на 21% в первой половине года, но быстро отыграл потери и вырос на 26,5% во второй половине, напоминает CNBC.