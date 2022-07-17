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Когда американский фондовый рынок нащупает дно

Снижение индекса S&P 500 продолжится до конца года – как минимум еще на 5%
Инга Сангалова
«Медвежий» тренд на рынках акций США еще далек от окончания / SPENCER PLATT / Getty Images via AFP

Американский индекс S&P 500 упал с пиков начала года на 24% к 16 июня, но после этого тренд изменился, и инвесторы начали покупать акции: за месяц индекс вырос на 6,2% до 3863,16 пункта. Столь сильного падения, которое испытал рынок акций США в первые полгода 2022 г., не было с 1970 г.: тогда индекс S&P 500 упал на 21% в первой половине года, но быстро отыграл потери и вырос на 26,5% во второй половине, напоминает CNBC.

Индекс технологичных компаний NASDAQ упал с начала года на 26,8%, а промышленный Dow Jones – на 13,9%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных