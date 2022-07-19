ФРС повысит ставку на 75 б. п.На более резкий шаг регулятор не пойдет, несмотря на зашкаливающую инфляцию, считают аналитики
Несмотря на разогнавшуюся выше ожиданий инфляцию, Федрезерв на заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) 26–27 июля поднимет базовую ставку на 75 базисных пунктов (б. п.) до 2,5%, считают все опрошенные «Ведомостями» аналитики. В опросе участвовали УК «Альфа-капитал», «БКС мир инвестиций», SberCIB, Совкомбанк, УК «Ингосстрах-инвестиции», УК ПСБ, ИК «Велес капитал», УК «Открытие», «Тинькофф инвестиции» и рейтинговое агентство «Эксперт РА». Лишь один эксперт допустил повышение ставки сразу на 100 б. п.: ФРС и так с опозданием стала бороться с инфляцией – в прошлом году Джером Пауэлл уверял, что инфляция временная и пройдет сама, отмечает главный макроэкономист УК «Ингосстрах-инвестиции» Антон Прокудин.
ФРС повышает ставку ускоренными темпами: на последнем заседании – сразу на 0,75 б. п., что стало самым большим повышением с 1994 г. Вместе с тем текущая базовая ставка (1,58%) остается очень низкой – намного ниже как нейтрального уровня (2,5%), так и уровня инфляции (9,1% в годовом выражении в июне).