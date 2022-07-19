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ФРС повысит ставку на 75 б. п.

На более резкий шаг регулятор не пойдет, несмотря на зашкаливающую инфляцию, считают аналитики
Инга Сангалова
Глава ФРС Джером Пауэлл / WIN MCNAMEE / Getty Images via AFP

Несмотря на разогнавшуюся выше ожиданий инфляцию, Федрезерв на заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) 26–27 июля поднимет базовую ставку на 75 базисных пунктов (б. п.) до 2,5%, считают все опрошенные «Ведомостями» аналитики. В опросе участвовали УК «Альфа-капитал», «БКС мир инвестиций», SberCIB, Совкомбанк, УК «Ингосстрах-инвестиции», УК ПСБ, ИК «Велес капитал», УК «Открытие», «Тинькофф инвестиции» и рейтинговое агентство «Эксперт РА». Лишь один эксперт допустил повышение ставки сразу на 100 б. п.: ФРС и так с опозданием стала бороться с инфляцией – в прошлом году Джером Пауэлл уверял, что инфляция временная и пройдет сама, отмечает главный макроэкономист УК «Ингосстрах-инвестиции» Антон Прокудин.

ФРС повышает ставку ускоренными темпами: на последнем заседании – сразу на 0,75 б. п., что стало самым большим повышением с 1994 г. Вместе с тем текущая базовая ставка (1,58%) остается очень низкой – намного ниже как нейтрального уровня (2,5%), так и уровня инфляции (9,1% в годовом выражении в июне).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных