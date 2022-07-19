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С российскими «недружественными» правообладателями рассчитаются как с иностранцами

Платить всем критикам СВО будут только через через спецсчета типа «О»
Мария Истомина Екатерина Гробман
Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что механизм отнесения правообладателя к категории «недружественный» может вызвать сложности у лицензиата / Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Положения майского указа президента о новом механизме расчета с «недружественными» правообладателями через спецсчета типа «О» будут распространяться не только на иностранных, но и на российских лиц, следует из разъяснений Минэкономразвития к документу, обнародованных 19 июля.

Согласно указу президента от 27 мая российские физические и юридические лица, органы власти и учрежденные ими организации в рамках действующих лицензионных контрактов должны платить за контент «недружественным» правообладателям в рублях на специально созданный для этого рублевый счет «О» в уполномоченном банке. В указе не во всех пунктах уточнялось, идет ли речь только о зарубежных «недружественных» правообладателях либо и о российских тоже. Забрать средства со спецсчета, как отмечалось в указе, правообладатель сможет только с разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных