С российскими «недружественными» правообладателями рассчитаются как с иностранцами

Согласно указу президента от 27 мая российские физические и юридические лица, органы власти и учрежденные ими организации в рамках действующих лицензионных контрактов должны платить за контент «недружественным» правообладателям в рублях на специально созданный для этого рублевый счет «О» в уполномоченном банке. В указе не во всех пунктах уточнялось, идет ли речь только о зарубежных «недружественных» правообладателях либо и о российских тоже. Забрать средства со спецсчета, как отмечалось в указе, правообладатель сможет только с разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.