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Повлияет ли историческое повышение ЕЦБ ключевой ставки на инфляцию в ЕС

Аналитики сочли решение европейского регулятора запоздалым
Наталья Заруцкая
Мягкими регуляторными мерами погасить инфляцию уже не получается, поэтому центробанки вынуждены отвечать на это повышением ключевых ставок / EPA / ТАСС

Европейский центральный банк (ЕЦБ) впервые с 2012 г. повысил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов до 0,5%, тем самым прервав 11-летний период отрицательных и нулевых ставок. Причиной такого скачка является попытка бороться с быстро растущей в Европе инфляцией, которая, по данным Евростата, в еврозоне по итогам июня разогналась до рекордных 8,6% с 8,1% в мае.

Управляющий совет ЕЦБ также принял решение с 27 июля повысить сразу три базовые ставки – у европейского регулятора более сложная по сравнению с российским система ставок. По всем трем видам инструмента она возросла на 0,5 п. п.: по основным операциям рефинансирования – до 0,5%, по маржинальным кредитам – до 0,75% и по депозитам – до 0%, говорится в сообщении регулятора. Уточняется, что мера принята с целью вернуть инфляцию к целевым 2% в среднесрочной перспективе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных