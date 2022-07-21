Повлияет ли историческое повышение ЕЦБ ключевой ставки на инфляцию в ЕС

Повлияет ли историческое повышение ЕЦБ ключевой ставки на инфляцию в ЕСАналитики сочли решение европейского регулятора запоздалым
Европейский центральный банк (ЕЦБ) впервые с 2012 г. повысил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов до 0,5%, тем самым прервав 11-летний период отрицательных и нулевых ставок. Причиной такого скачка является попытка бороться с быстро растущей в Европе инфляцией, которая, по данным Евростата, в еврозоне по итогам июня разогналась до рекордных 8,6% с 8,1% в мае.
Управляющий совет ЕЦБ также принял решение с 27 июля повысить сразу три базовые ставки – у европейского регулятора более сложная по сравнению с российским система ставок. По всем трем видам инструмента она возросла на 0,5 п. п.: по основным операциям рефинансирования – до 0,5%, по маржинальным кредитам – до 0,75% и по депозитам – до 0%, говорится в сообщении регулятора. Уточняется, что мера принята с целью вернуть инфляцию к целевым 2% в среднесрочной перспективе.