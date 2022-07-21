Повлияет ли историческое повышение ЕЦБ ключевой ставки на инфляцию в ЕС

Управляющий совет ЕЦБ также принял решение с 27 июля повысить сразу три базовые ставки – у европейского регулятора более сложная по сравнению с российским система ставок. По всем трем видам инструмента она возросла на 0,5 п. п.: по основным операциям рефинансирования – до 0,5%, по маржинальным кредитам – до 0,75% и по депозитам – до 0%, говорится в сообщении регулятора. Уточняется, что мера принята с целью вернуть инфляцию к целевым 2% в среднесрочной перспективе.