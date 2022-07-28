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Каковы перспективы облигаций в юанях на российском рынке

Спрос на валютный инструмент диверсификации в условиях токсичности евро и доллара будет лишь расти
Инга Сангалова
Примеру «Русала» могут последовать и другие компании / Ilya Naymushin / Reuters

Первым российским эмитентом, успешно разместившим облигации в юанях на внутреннем рынке, стал «Русал». Дебютный выпуск пятилетних бумаг на 2 млрд юаней (17,6 млрд руб.) с офертой через два года вызвал небывалый спрос у инвесторов: 27 июля компания закрыла книгу заявок с переподпиской в 2,5–3 раза. Первоначально ориентир ставки купона оценивался не выше 5%, но на фоне высокого спроса снижался трижды – до 3,9% годовых.

В ходе первичного размещения минимальный лот был ограничен 1,4 млн руб. – купить облигации могли только квалифицированные инвесторы. Но 3 августа размещение запланировано на Московской бирже – торговаться бумаги будут с минимальным лотом 1000 юаней (около 9000 руб.), что откроет возможность купить их широкому кругу инвесторов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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