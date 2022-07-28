Каковы перспективы облигаций в юанях на российском рынке

Первым российским эмитентом, успешно разместившим облигации в юанях на внутреннем рынке, стал «Русал». Дебютный выпуск пятилетних бумаг на 2 млрд юаней (17,6 млрд руб.) с офертой через два года вызвал небывалый спрос у инвесторов: 27 июля компания закрыла книгу заявок с переподпиской в 2,5–3 раза. Первоначально ориентир ставки купона оценивался не выше 5%, но на фоне высокого спроса снижался трижды – до 3,9% годовых.